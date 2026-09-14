Mendes: Pemain Ini Jelas Akan Meraih Ballon d'Or

Agen pemain terkenal Jorge Mendes mengungkapkan pemain yang ia prediksi akan meraih penghargaan Ballon d'Or dari "France Football" pada tahun ini.

Mendes berkata, dalam pernyataan yang disorot oleh akun resmi pakar bursa transfer Fabrizio Romano di jaringan "X": "Ballon d'Or jelas milik Lamine Yamal".

Agen pemain itu menambahkan: "Yamal yang terbaik dan perbedaan antara dirinya dengan kandidat lainnya sangat jelas. Kalian semua tahu itu".





Perlu disebutkan bahwa penghargaan Ballon d'Or juga mencakup nama-nama kandidat lain seperti Kylian Mbappe (Real Madrid), Fabian Ruiz, dan Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain).

Jorge Mendes, agen dari sejumlah pemain Barcelona, mengadakan pertemuan dengan Joan Laporta, presiden klub Katalan itu, pada hari Senin ini, untuk membahas beberapa hal terkait tim.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Barcelona, pertemuan itu tidak bertujuan untuk membahas hal apa pun terkait periode transfer mendatang, dan itu hanya beberapa hari setelah penutupan jendela transfer musim panas.



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