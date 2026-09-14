Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-PORTUGAL-TRIBUTEAFP

Diterjemahkan oleh

Mendes: Pemain Ini Jelas Akan Meraih Ballon d'Or

L. Yamal
K. Mbappe
F. Ruiz
Barcelona
Real Madrid
Paris Saint-Germain
O. Dembele
LaLiga
World Cup
Champions League
Spanyol
Prancis

Persaingan sengit memperebutkan Ballon d'Or

Agen pemain terkenal Jorge Mendes mengungkapkan pemain yang ia prediksi akan meraih penghargaan Ballon d'Or dari "France Football" pada tahun ini.

Mendes berkata, dalam pernyataan yang disorot oleh akun resmi pakar bursa transfer Fabrizio Romano di jaringan "X": "Ballon d'Or jelas milik Lamine Yamal".

Agen pemain itu menambahkan: "Yamal yang terbaik dan perbedaan antara dirinya dengan kandidat lainnya sangat jelas. Kalian semua tahu itu".

Perlu disebutkan bahwa penghargaan Ballon d'Or juga mencakup nama-nama kandidat lain seperti Kylian Mbappe (Real Madrid), Fabian Ruiz, dan Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain).

Jorge Mendes, agen dari sejumlah pemain Barcelona, mengadakan pertemuan dengan Joan Laporta, presiden klub Katalan itu, pada hari Senin ini, untuk membahas beberapa hal terkait tim.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Barcelona, pertemuan itu tidak bertujuan untuk membahas hal apa pun terkait periode transfer mendatang, dan itu hanya beberapa hari setelah penutupan jendela transfer musim panas.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google