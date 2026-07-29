Barcelona mulai bergerak serius menuju sejumlah opsi alternatif untuk memperkuat lini serangnya, di tengah terus mandeknya negosiasi mereka dengan Atletico Madrid terkait perekrutan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, yang hingga kini masih menjadi target utama klub Katalan tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", pelatih Hansi Flick ingin merampungkan skuadnya secepat mungkin, terutama setelah kepergian Robert Lewandowski. Oleh karena itu, ia tidak ingin menunggu tanpa batas waktu untuk menyelesaikan situasi Alvarez, meskipun Barcelona belum menutup pintu sepenuhnya untuk menuntaskan transfer ini.

Sebelumnya, Presiden Barcelona Joan Laporta telah menegaskan bahwa klub telah mengajukan tawaran yang sangat penting kepada Atletico Madrid, seraya menekankan bahwa tawaran tersebut tidak akan bertahan selamanya, dan klub harus mengambil keputusan mengenai masa depannya. Tampaknya tenggat waktu yang ditetapkan Barcelona semakin mendekati akhirnya, di tengah sikap Atletico yang tetap teguh menolak untuk memuluskan kepergian sang pemain.

Atletico Madrid menanti kembalinya Alvarez untuk bergabung dalam latihan tim pada 10 Agustus, meskipun klub mengetahui keinginan sang pemain untuk pindah ke Barcelona. Penyerang asal Argentina itu telah memberi tahu manajemen klubnya pada Mei lalu tentang keinginannya untuk menjalani petualangan baru bersama tim Katalan tersebut.

Di tengah sulitnya penyelesaian transfer ini, Barcelona mulai mengkaji sejumlah alternatif, yang paling utama adalah Junior Kroupi, penyerang Bournemouth, yang menarik minat manajemen klub dan pelatih Flick. Namun, transfer ini pun tampak rumit, mengingat klub Inggris tersebut menganggap sang pemain tidak untuk dijual, ditambah nilainya yang mencapai sekitar 130 juta euro.

Barcelona juga sebelumnya telah menanyakan situasi Joao Pedro, penyerang Chelsea, tetapi merekrutnya juga tampak sulit, terutama karena ia terikat kontrak dengan klub London itu hingga Juni 2033.

Meskipun Barcelona telah membuka jalur komunikasi dengan sejumlah alternatif, Alvarez masih menjadi target utama klub, yang berharap tekanan dari sang pemain serta keinginannya yang telah dinyatakan secara terbuka untuk pindah ke "Camp Nou" dapat mendorong Atletico Madrid mengubah sikapnya.

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