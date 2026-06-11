Menanggapi tindakan Amerika... Inisiatif baik dari para bintang Jerman

Para pemain tim nasional Jerman menanggung biaya perjalanan 600 pendukung negara mereka dengan bus untuk menghadiri pertandingan terakhir mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, di tengah kritik terhadap tingginya biaya transportasi di turnamen tersebut.

Harga tiket kereta api, yang biasanya sebesar 12,90 dolar (9,50 poundsterling) dari pusat kota New York ke Stadion MetLife di New Jersey, tempat Jerman akan bertanding melawan Ekuador dalam pertandingan terakhir Grup E pada 25 Juni mendatang, menjadi 150 dolar AS sebelum akhirnya diturunkan menjadi 98 dolar AS.

Tarif bus antar-jemput, yang awalnya sebesar 80 dolar AS untuk perjalanan serupa, telah diturunkan menjadi 20 dolar AS. Gubernur Negara Bagian New Jersey menyatakan bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan oleh penolakan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menanggung biaya transportasi.

Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengatakan dalam pernyataan resmi: "Mengingat tingginya biaya perjalanan dengan bus dan kereta api di New York selama Piala Dunia, para pemain tim nasional Jerman telah mengatur transportasi gratis bagi 600 pendukung ke pertandingan terakhir fase grup."

Pernyataan tersebut menambahkan, seperti dilansir oleh "BBC": "Joshua Kimmich dan rekan-rekannya di tim menanggung biaya bus untuk mengangkut para pendukung dari New York ke stadion di New Jersey guna menyaksikan pertandingan melawan Ekuador."

Timnas Jerman akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Curaçao pada Minggu mendatang, kemudian bertanding melawan Pantai Gading di babak kedua, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan pertandingan melawan Ekuador.

Selama Piala Dunia di Rusia dan Qatar, transportasi gratis disediakan bagi para penggemar untuk mencapai pertandingan dan area yang disediakan bagi mereka.

Amerika Serikat telah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang sama dalam perjanjian tuan rumahnya untuk turnamen tahun 2018, dan dalam amandemen perjanjian yang dilakukan pada tahun 2023, diputuskan bahwa biaya perjalanan akan dibebankan kepada para penggemar sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.