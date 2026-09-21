Asosiasi Wasit Sepak Bola Spanyol memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apa pun terhadap Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, di hadapan komite disiplin, terkait dengan pernyataannya seusai derби Madrid melawan Atletico Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Asosiasi Wasit Sepak Bola Spanyol, bekerja sama dengan Departemen Hukum Komite Teknis Wasit, sempat mempertimbangkan untuk mengajukan pengaduan ke komite disiplin terkait pernyataan Jose Mourinho seusai berakhirnya derби antara Atletico Madrid dan Real Madrid, serta merujuknya ke departemen di bawah Federasi Sepak Bola Spanyol guna membuka berkas yang bisa berujung pada penjatuhan sanksi kepada pelatih Portugal Real Madrid tersebut.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Asosiasi Wasit pada akhirnya memutuskan, setelah pembahasan yang berlangsung sepanjang hari Senin, untuk tidak mengajukan pengaduan tersebut.

Asosiasi untuk saat ini tidak akan mengambil tindakan apa pun, meski adanya pernyataan yang dilontarkan pelatih Real Madrid seusai laga, yang di dalamnya ia mengkritik wasit utama Miguel Angel Ortiz Arias, dan secara khusus penanggung jawab teknologi wasit video (VAR), Daniel Trujillo Suarez.

Mourinho dalam pernyataannya meragukan kelayakan wasit asal Madrid itu, dengan dalih bahwa ia tidak menyandang status internasional, dan bahwa meski usianya sudah mencapai 41 tahun, ia belum pernah memimpin pertandingan besar.

Adapun soal wasit yang ditugaskan bekerja di ruang video, pelatih asal Portugal itu mengingatkan tentang sejumlah insiden yang terjadi pada musim lalu dengan tim Real Madrid.

Dengan demikian, Jose Mourinho lolos dari kemungkinan sanksi yang bisa saja dijatuhkan seandainya pembukaan berkas itu dilanjutkan, sebab sanksinya bisa mencapai larangan bertanding 4 pertandingan, di samping denda finansial yang berkisar antara 601 dan 3005,06 euro.



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