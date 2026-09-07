Itu bukan sekadar kata yang lewat begitu saja dalam komentar sebuah foto yang muncul di situs "Instagram", melainkan sebuah deklarasi perang sepak bola dengan logat Prancis murni yang disulut oleh Kylian Mbappe, bintang Real Madrid.

Bintang Prancis itu membuat heboh media sosial dengan pesan singkat dan langsung yang ditujukan kepada rekan senegara sekaligus sahabatnya, Marcus Thuram, penyerang Inter Milan, kurang dari 24 jam sebelum laga panas yang akan mempertemukan kedua tim pada partai pembuka Liga Champions Eropa.

Percikan awal: dari Napoli ke Madrid

Kisah ini bermula di Stadion Giuseppe Meazza, tempat Thuram membawa Inter Milan melakukan comeback gila melawan Napoli pada laga besar pekan ketiga Serie A Italia, yang berakhir dengan kemenangan Nerazzurri 3-2.

Penyerang Prancis yang masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua saat skor imbang tanpa gol itu menjadi bintang pertunjukan. Setelah Napoli unggul dua gol melalui Matteo Politano dan Rasmus Hojlund, sang kapten Lautaro Martinez memperkecil selisih (56), sebelum Thuram muncul (82) dan menyamakan kedudukan, lalu Lautaro kembali mencuri gol kemenangan yang mematikan (90+1).

Thuram merayakan kemenangan itu dan mengunggah foto-foto dari pertandingan melalui akunnya di "Instagram", dan respons pun datang dengan cepat dari Madrid.

Pesan tiga kata yang membawa segalanya

Di kolom komentar, Kylian Mbappe menulis komentar singkat yang hanya terdiri dari dua kata: "Kuat. Sampai jumpa Selasa".

Dua kata itu sudah cukup untuk menyulut spekulasi. "Kuat" merupakan pengakuan terang-terangan atas kegemilangan rekannya di timnas Les Bleus, dan "Sampai jumpa Selasa" adalah ancaman olahraga yang elegan bahwa keakraban akan berakhir saat peluit tanda mulai berbunyi di Santiago Bernabeu.

Pesan Mbappe itu mendapat respons luas di antara para pendukung kedua tim, dan banyak yang menganggapnya sebagai pembuka bagi duel Prancis kontra Prancis di dalam pertarungan Spanyol kontra Italia.