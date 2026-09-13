Papan skor Stadion Santiago Bernabeu memperlihatkan hasil telak 4-1 saat peluit panjang laga Real Madrid melawan Rayo Vallecano di jornada kelima La Liga ditiup, namun suasananya jauh dari kata perayaan.

Surat kabar Sport menyebutkan, cemoohan yang dilontarkan sebagian suporter saat melepas para pemain Los Blancos menegaskan bahwa ada di antara para pendukung Real Madrid yang mulai meragukan pengaruh Jose Mourinho.

Namun Bernabeu, atau setidaknya sebagian darinya, mengirimkan pesan yang jelas, yaitu "kemenangan saja tidak cukup" ketika pesaing yang berjarak 600 kilometer tengah memukau semua orang.

Sembari menunggu apa yang akan diraih Barcelona menghadapi Levante, Real Madrid menutup 5 jornada pertama Liga Spanyol dengan empat kemenangan dan satu kekalahan. Artinya 12 poin dari total 15 poin yang mungkin diraih, sebuah hasil yang persis sama dengan efektivitas historis pelatih asal Portugal itu pada awal-awal kariernya.

Namun, terlepas dari angka-angka ini, dan dari kemungkinan Barcelona meraih 15 poin dari total 15 jika menang atas Levante, tanda-tanda positif yang ditunjukkan Arda Guler tampaknya tidak cukup untuk menutupi keraguan yang menyelimuti pemain baru Yan Diomande, sebagai contoh.

Selain itu, penampilan bagus di babak pertama tidak meredakan kekhawatiran yang timbul akibat menurunnya level permainan tim di babak kedua, dengan Los Merengues sekali lagi bergantung pada penampilan gemilang sang penjaga gawang, Courtois.

Mourinho meringkas pembelaannya terhadap tim dengan mengatakan, "Saya menggambarkan pertandingan ini sebagai persoalan 45 menit."

Jelas bahwa Mourinho masih mendapatkan kepercayaan, setidaknya hingga tibanya laga-laga besar, seperti derби Atletico pada 20 September di Stadion Metropolitano, atau El Clasico di Spotify Camp Nou pada 25 Oktober.

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