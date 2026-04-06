"Menambah minyak ke api".. Serangan Jerman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Real Madrid

Menjelang pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions antara Bayern Munich dan Real Madrid besok, Selasa, di Stadion Santiago Bernabéu, para tokoh sepak bola Jerman melancarkan serangan keras dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap "Tim Kerajaan", dengan menggambarkan perilaku klub Spanyol tersebut dalam beberapa tahun terakhir sebagai "tidak sportif" dan kurang menghormati lawan.

Menempatkan diri di atas semua orang

Dalam pernyataan kontroversial selama program "Sky90", "Markus Babbel", mantan bintang Bayern Munich, mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap citra yang kini ditampilkan Real Madrid ke dunia.

Dengan nada tajam, Babel berkata: "Cara Real Madrid bertindak dalam beberapa tahun terakhir sama sekali tidak memiliki sportivitas. Saya selalu merasa mereka menganggap diri mereka di atas semua orang dan lebih baik dari yang lain. Sikap sombong ini sangat membuat saya kesal dan membuat klub itu kehilangan daya tarik serta posisinya di mata saya."

Pabel menilai bahwa presiden klub, Florentino Pérez, memainkan peran sentral dalam pendekatan ini, merujuk pada insiden boikot upacara "Ballon d'Or" tahun 2024 setelah Vinícius Júnior kalah dalam perebutan penghargaan tersebut dari pemain Spanyol, Rodri.

Pabel menggambarkan tindakan ini sebagai "kurang hormat" terhadap pemenang dan komunitas sepak bola, menegaskan bahwa klub telah kehilangan banyak prestise akibat sikap-sikap semacam ini.

Real menodai sejarahnya

Sementara itu, legenda Lothar Matthäus tidak ragu untuk mendukung kritik tersebut, dengan mengarahkan serangannya kepada bintang Brasil Vinícius Júnior.

Meskipun mengakui bakat luar biasa sang pemain, ia mengkritik perilakunya di lapangan dengan mengatakan: "Vinícius adalah pemain hebat, tapi dia terlalu sering memprovokasi lawan," kata Matthäus, yang juga mengkritik keluhan berlebihan sang pemain serta jatuhnya yang berulang kali saat terjadi kontak fisik, menyebutnya sebagai "tangisan" yang terus-menerus dan tidak pantas untuk bakat sebesar itu.

Mengenai krisis "Ballon d'Or", Matthäus menegaskan bahwa Real Madrid telah melakukan kesalahan terhadap dirinya sendiri sebelum orang lain: "Ketika pemain seperti Rodri menang, haruslah ditunjukkan rasa hormat kepada lawan. Memboikot upacara hanya karena hasilnya tidak sesuai dengan keinginanmu adalah tindakan yang tidak pantas bagi klub dengan sejarah besar seperti ini. Dengan perilaku seperti itu, Real Madrid kehilangan sebagian reputasinya di kancah internasional".

Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana menjelang laga klasik antara dua raksasa Eropa, yang di Madrid dipandang sebagai "perang psikologis" yang bertujuan mengganggu stabilitas "Los Blancos" menjelang pertandingan kontinental.