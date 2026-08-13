Memphis murka dan benar-benar menuntut jumlah yang sangat besar dari Corinthians

Memphis Depay akan mengajukan gugatan besar terhadap Corinthians, seperti dilaporkan ESPN dalam program Tekengeld. Sang striker menuntut 30 juta euro dari mantan klubnya.

Pada Selasa malam (waktu Belanda), Corinthians mengumumkan bahwa kontrak Memphis yang akan habis tidak diperpanjang. "Keputusan ini diambil semata-mata demi kesehatan finansial institusi kami, yang menuntut keseimbangan yang ketat dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia," tulis Corinthians.

"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemain Memphis Depay dan seluruh timnya, yang sejak awal negosiasi telah berupaya mencapai kesepakatan sebaik mungkin. Manajemen juga mengakui dan menghargai upaya tanpa henti dari semua departemen, yang telah bekerja untuk memungkinkan kelanjutan sang pemain."

"Menghadapi kewajiban finansial Corinthians saat ini dan di masa depan, jelas bahwa menjalin kesepakatan baru sebesar ini saat ini tidak akan sejalan dengan keseimbangan finansial yang harus kami jaga untuk menjamin keberlanjutan klub," lanjut Corinthians.

Memphis sangat marah dengan pernyataan itu, karena ia sudah mencapai kesepakatan lisan soal perpanjangan kontrak. "Saya sangat kecewa karena Corinthians memutuskan tidak menepati kesepakatan untuk memperpanjang kontrak saya selama dua tahun," tulis Memphis. "Perpanjangan ini secara tegas telah disepakati dengan presiden serta departemen olahraga, hukum, dan keuangan. Namun, beberapa orang memutuskan untuk melanggar kesepakatan ini...

"Saya tidak menginginkan situasi ini dan sepanjang proses saya selalu menghormati klub, tetapi sekarang saya dipaksa untuk bereaksi dengan tegas demi melindungi kepentingan saya. Dalam beberapa hari ke depan saya akan berbicara di depan publik, tetapi yakinlah bahwa saya tidak akan membiarkan perilaku yang tidak dapat diterima ini tanpa konsekuensi," kata Memphis.

ESPN mengetahui maksud ancaman Memphis tersebut. “Memphis berencana mengajukan gugatan raksasa terhadap Corinthians. Nilainya 30 juta euro,” lapor jurnalis Daniël Man dalam siaran tersebut.

“Ini berkaitan dengan pembayaran tertunggak dari kontrak sebelumnya, tetapi juga gaji dan uang tanda tangan dari kontrak baru.” Leo Oldenburger menilai Memphis punya peluang untuk memenangkan perkara itu. “Kalau memang ada kesepakatan lisan, maka Anda juga terikat padanya.”