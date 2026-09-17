Memphis mengalami momen dramatis di detik-detik terakhir dalam Copa Libertadores

Memphis Depay menjadi pesakitan Corinthians pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Penyerang itu gagal mengeksekusi penalti saat melawan Estudiantes jauh di masa injury time, sehingga klub Brasil itu tersingkir di perempat final Copa Libertadores.

Corinthians meraih hasil imbang 1-1 dari pertemuan pertama dengan Estudiantes. Memphis menjadi sorotan dalam pertandingan itu karena ia mengacungkan jari tengah kepada suporter tim tuan rumah setelah Corinthians unggul 0-1.

Dalam laga leg kedua, Alexis Castro mencetak gol 0-1 untuk Estudiantes sesaat sebelum laga usai. Pada menit ke-101, terjadi handball dan Memphis mendapat kesempatan mengeksekusi penalti. Namun, tendangannya melambung jauh di atas gawang.

Tidak ada lagi waktu untuk mencetak gol penyama kedudukan, sehingga Corinthians tersingkir dari Copa Libertadores. Para pemain Estudiantes merayakan kemenangan setelah laga usai karena mereka kini menggenggam tiket ke semifinal.

Corinthians kini sedang menjalani rangkaian hasil yang sangat buruk. Dalam enam pertandingan terakhir, mereka tidak sekali pun meraih kemenangan. Kemenangan terakhir klub itu tercatat pada 9 Agustus.

Corinthians yang berada di papan tengah akan kembali mencoba peruntungan pada Minggu. Di kompetisi Brasil, mereka akan memainkan laga kandang melawan tim papan atas bawah Fluminense.