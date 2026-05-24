Memphis Depay akan kembali bermain bersama Corinthians. Penyerang asal Belanda ini masuk dalam daftar pemain klub Brasil tersebut untuk pertama kalinya sejak Maret, saat mereka akan menghadapi Atlético Mineiro pada hari Minggu. Memphis akan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Memphis yang berusia 32 tahun terakhir kali bermain pada 23 Maret. Setelah itu, ia absen cukup lama karena masalah cedera, yang membuatnya harus melewatkan tidak kurang dari lima belas pertandingan Corinthians.

Kembalinya Memphis terjadi pada momen yang penting. Dengan sisa delapan belas hari menjelang dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, penyerang ini tampaknya akan pulih tepat waktu untuk turnamen final. Ini juga merupakan kabar baik bagi pelatih tim nasional Ronald Koeman, yang berharap dapat mengandalkan pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda tersebut.

Pelatih Fernando Diniz sebelumnya telah menyatakan optimisme mengenai kondisi fisik Memphis pada awal pekan ini. Setelah hasil imbang melawan Peñarol di Copa Libertadores, sang pelatih menyatakan keyakinannya akan kembalinya penyerang tersebut dalam waktu dekat.

“Kemungkinan dia turun ke lapangan tentu ada. Dia sedang dalam proses pemulihan dan saya mengandalkannya,” kata Diniz.

Memphis akan memulai pertandingan dari bangku cadangan pada Minggu, sama seperti rekan setimnya Zakaria Labyad. Pertandingan antara Corinthians dan Atlético Mineiro akan dimulai pada Minggu malam pukul 23.30 waktu Belanda.