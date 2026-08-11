Memphis Depay dan Corinthians resmi berpisah per saat ini, demikian dilaporkan klub Brasil tersebut. Sebelumnya sempat terlihat bahwa top skor sepanjang masa tim nasional Belanda itu akan memperpanjang kontraknya yang akan habis, tetapi hal itu ternyata tidak terjadi.

"Corinthians telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain Memphis Depay," demikian bunyi pernyataan resmi klub. "Keputusan ini diambil semata-mata dengan mempertimbangkan kesehatan finansial institusi kami, yang menuntut keseimbangan ketat dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia."

Alasan kepergian itu tampaknya terutama berkaitan dengan faktor finansial. Dalam beberapa waktu terakhir, Memphis memang beberapa kali berselisih dengan klubnya karena pembayaran yang tertunggak. Meski begitu, ia berniat memperpanjang kontraknya, asalkan tuntutan ketatnya dipenuhi. Corinthians kini memutuskan untuk tidak mengikuti hal tersebut.

"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemain Memphis Depay dan seluruh timnya, yang sejak awal negosiasi telah berupaya mencapai kesepakatan sebaik mungkin," demikian tertulis.

"Manajemen juga mengakui dan menghargai upaya tanpa henti dari seluruh departemen yang telah bekerja untuk memungkinkan kelanjutan sang pemain. Menghadapi kewajiban finansial Corinthians saat ini dan di masa depan, jelas bahwa menjalin ikatan baru sebesar ini saat ini tidak akan sejalan dengan keseimbangan finansial yang harus kami jaga untuk menjamin keberlanjutan klub."

Untuk penjelasan lebih lanjut, Corinthians akan menggelar konferensi pers dalam beberapa hari ke depan, yang akan dihadiri presiden Osmar Stabile. Ke mana Memphis akan melanjutkan kariernya, belum diketahui.