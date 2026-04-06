Dengan 55 gol, Memphis Depay adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Belanda. Pemain depan berpengalaman Oranje ini juga mencatatkan 36 assist dalam 108 pertandingan internasional. Meskipun demikian, Memphis termasuk salah satu pemain Belanda yang paling sering dikritik.

Lihat, selalu ada hal negatif. Tapi ketika ada sesuatu yang istimewa, pasti ada banyak pendapat. Pendapat sering kali terbagi, dan itu wajar. Tapi saya sangat bangga. Di masa muda, saya awalnya bermain sebagai nomor 10, kemudian menjadi pemain sayap. Dan seiring berjalannya karier saya, saya berubah menjadi semacam penyerang tengah," kenang Memphis dalam wawancara mendalam dengan Kick 't Met dari Ziggo Sport.

''Statistik tidak berbohong, tahu. Dan soal hal negatifnya, orang harus menafsirkannya sendiri. Kalau ada yang bisa dikatakan negatif tentang itu,'' Memphis tidak mengerti mengapa ia sering mendapat kritik meskipun mencetak banyak gol. ''Apa yang harus aku katakan? Aku masih aktif sebagai pemain timnas Belanda. Perjalananku belum selesai dan aku hanya melihat hal-hal positif.''

Memphis kemudian menjelaskan mengapa ia bisa sejauh ini sebagai pemain. ''Itu bukan hanya karena saya. Kamu tidak pernah melakukannya sendirian dalam olahraga tim. Kamu butuh pelatih dan pemain. Pikiranmu, mentalmu, dan kakimu. Aku selalu membiarkan kakiku yang berbicara, karena begitu banyak yang membicarakan aku. Aku juga tidak bisa menghentikan kritik. Yang bisa aku katakan: biarkan para pembenci itu. Saat aku bergabung dengan tim utama PSV pada usia enam belas tahun, aku sudah punya pembenci. Mungkin aku memang melakukan sesuatu dengan baik. Itulah pola pikir psikologisku."

Penyerang Corinthians itu kemudian menyadari bahwa ia dipandang sangat berbeda di luar negeri. ''Orang Brasil tidak mengerti mengapa mereka membicarakan saya seperti itu. Mereka malah membahas hal-hal yang tidak penting, seperti ikat kepala. Tapi jika saya tidak memiliki semua itu, lalu apa? Bagi saya, tujuan utamanya adalah memenangkan trofi bersama tim nasional Belanda. Lupakan sejenak semua hal di sekitarnya.''

Memphis berpendapat bahwa meskipun mendapat banyak kritik, ia selalu memberikan kontribusi bagi Oranje. ''Dalam semua pertandingan kualifikasi Piala Dunia, saya mencetak 23 gol, dalam 23 pertandingan. Tentu saja kamu juga bermain melawan negara-negara yang lebih lemah, tapi seseorang harus mencetaknya, kan? Saya tidak ingat lagi melawan siapa, saat tandang ke Luksemburg. Saya mencetak gol sundulan untuk skor 2-3, itu semua dihitung. Karena kamu bermain imbang 1-1 melawan Polandia dalam kualifikasi Piala Dunia.”

Ronald Koeman menyatakan bahwa hanya Memphis yang dalam kondisi prima yang akan berangkat ke Piala Dunia. Pernyataan itu tampaknya justru semakin memotivasi sang penyerang. ''Jika saya benar-benar gantung sepatu, orang-orang boleh menarik kesimpulan mereka. Tapi waktunya belum tiba. Saya memberi kejutan dengan pindah ke Brasil. Banyak orang saat itu berpikir: pria ini sudah habis. Tapi kami tetap melakukan tugas kami untuk Oranje. Saya baru berusia 32 tahun, santai saja, bro.''