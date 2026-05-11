Memphis dan Corinthians mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada Ronald Koeman

Memphis Depay tidak bermain untuk Corinthians pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Klub tersebut menang 3-2 atas São Paulo, namun tanpa kehadiran Memphis. Penyerang tim nasional Belanda itu hanya memiliki waktu satu bulan lagi untuk memulihkan kebugarannya menjelang dimulainya Piala Dunia.

Pada akhir Maret, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Oranje ini mengalami cedera pada paha kirinya. Ronald Koeman kemudian menyatakan bahwa Memphis harus dalam kondisi 100 persen fit untuk masuk dalam skuad.

Mantan pemain PSV dan Manchester United ini mengalami kambuh cedera beberapa minggu lalu dan hingga kini masih belum bisa diturunkan. Piala Dunia akan dimulai tepat 30 hari lagi.

Hanya tersisa empat pertandingan Corinthians sebelum Piala Dunia dimulai. Pertandingan pertama dalam rangkaian tersebut dijadwalkan pada Kamis mendatang. Pertandingan terakhir pada 24 Mei.

Koeman akan mengumumkan skuad finalnya untuk Piala Dunia pada 25 Mei. Jadi, kita harus menunggu apakah Memphis akan pulih sebelum waktu itu.