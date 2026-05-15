Memphis dan Corinthians kembali membawa kabar buruk bagi Ronald Koeman

Memphis Depay masih belum masuk dalam daftar pemain Corinthians pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Penyerang tersebut ternyata belum cukup fit untuk bermain.

ESPN melaporkan pada Rabu bahwa penyerang timnas Belanda itu akan kembali bermain pada Kamis, dalam laga piala melawan tim divisi ketiga Barra.

Namun, laporan tersebut ternyata meleset. Memphis, yang telah mengalami cedera paha sejak awal Maret, masih belum masuk dalam daftar pemain.

Namun, Corinthians berhasil memenangkan pertandingan tanpa Memphis. Yuri Alberto mencetak gol pada menit ke-84, sehingga timnya lolos ke babak selanjutnya.

Corinthians hanya akan memainkan tiga pertandingan lagi sebelum Ronald Koeman mengumumkan skuadnya. Masih menjadi pertanyaan apakah Memphis akan pulih tepat waktu.

Timnas Belanda akan membuka Piala Dunia pada 14 Juni melawan Jepang. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Swedia (20 Juni) dan Tunisia (26 Juni) dalam pertandingan fase grup.



