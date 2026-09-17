Vinicius Junior mulai kehilangan sebagian statusnya di dalam Real Madrid, di tengah persaingan yang kembali menghangat dengan Kylian Mbappe, setelah tiga pertandingan terakhir memperlihatkan keunggulan jelas sang bintang Prancis dalam hal menit bermain, bersamaan dengan menurunnya angka-angka statistik winger asal Brasil itu di awal musim.

Menurut laporan yang diterbitkan surat kabar Spanyol "Marca", Vinicius ditarik keluar lapangan dalam tiga pertandingan terakhir secara beruntun, saat menghadapi Inter pada menit ke-87, Rayo Vallecano pada menit ke-89, lalu Elche pada menit ke-68, yang mencerminkan perubahan bertahap dalam perhitungan Jose Mourinho dibandingkan awal musim.

Sebelumnya, dalam empat pertandingan pertama, Mourinho berupaya menciptakan keseimbangan yang besar antara Vinicius dan Mbappe, di mana kedua pemain itu tampil sebagai starter saat menghadapi Espanyol, Real Sociedad, Malaga, dan Real Betis, serta selisih antara menit bermain keduanya tidak melebihi enam menit saja.

Namun, gambarannya berubah dalam pertandingan-pertandingan terakhir, di mana Mbappe menjalani 630 menit berbanding 598 menit milik Vinicius, dan pemain Prancis itu juga merampungkan enam pertandingan penuh, berbanding tiga pertandingan penuh milik pemain Brasil tersebut.

Hal ini terjadi pada saat Mbappe menjalani awal musim yang subur dalam mencetak gol, setelah mencetak 8 gol dalam 7 pertandingan, sementara Vinicius hanya mengemas satu gol dan 3 assist, di samping memperoleh sebuah penalti saat menghadapi Real Betis.

Kemunduran Vinicius tidak terbatas pada angka-angka statistiknya saja, sebab persaingan untuk posisinya mulai meningkat seiring bersinarnya Brahim Diaz dan Espi, lalu masuknya Diomande ke dalam persaingan, yang memberi Mourinho pilihan tambahan dan membuat upaya menjaga keseimbangan antara dua bintang tim itu semakin sulit.

Meski demikian, laporan "Marca" tidak menilai bahwa situasinya telah mencapai tahap krisis seperti yang terjadi musim lalu antara Vinicius dan Xabi Alonso akibat seringnya pemain itu digantikan, terlebih karena pemain Brasil itu masih menjadi pemain inti dalam perhitungan Mourinho.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa persaingan antara Vinicius dan Mbappe pernah mengalami skenario serupa di musim-musim sebelumnya, di mana salah satu dari keduanya bersinar pada periode kemunduran yang lain.

Pada musim lalu, Vinicius mengalami kesulitan sepanjang paruh pertama, sementara Mbappe berada dalam kondisi terbaiknya, sebelum situasinya kemudian berubah dengan bersinarnya sang pemain Brasil dan menurunnya performa pemain Prancis itu.

Adapun pada musim ini, Mbappe kembali mulai menunjukkan diri secara kuat, sementara Vinicius masih mencari versi terbaik dari dirinya, dan hal ini secara bertahap tercermin pada perimbangan menit dan keikutsertaan bermain di antara keduanya.

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