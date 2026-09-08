Daftar nomine penghargaan Ballon d'Or 2026 mengalami perubahan besar dibandingkan daftar tahun lalu, setelah hanya 16 pemain yang mempertahankan keberadaan mereka di antara para nomine untuk tahun kedua secara beruntun, sementara 14 nama baru masuk ke dalam daftar.

Majalah "France Football", bekerja sama dengan "UEFA", pada hari Selasa ini mengumumkan daftar berisi 30 nomine untuk memperebutkan penghargaan Ballon d'Or tahun ini.

Pengumuman para nomine untuk penghargaan paling penting di dunia ini disampaikan hari ini, sementara nama pemenang akan diumumkan dalam sebuah acara akbar yang digelar pada 26 Oktober mendatang di ibu kota Inggris, London, untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan tersebut.

Perbandingan antara kedua daftar mencerminkan perubahan yang dialami sepak bola sepanjang tahun lalu, dengan kembalinya sejumlah nama besar ke perlombaan penghargaan dan munculnya wajah-wajah baru, di samping keluarnya sejumlah bintang yang hadir dalam daftar 2025.

14 wajah baru

Daftar tahun 2026 menyaksikan masuknya 14 pemain yang tidak termasuk dalam daftar nomine penghargaan pada tahun sebelumnya, dan penyebabnya kembali kepada Piala Dunia 2026, yang memberikan sejumlah pemain kesempatan untuk bersinar dan tampil di antara para nomine penghargaan individu paling penting dalam sepak bola.

Lionel Messi, kapten timnas Argentina dan pemegang gelar historis penghargaan ini (8 kali), menjadi yang paling menonjol di antara mereka yang memanfaatkan penampilan di Piala Dunia untuk kembali ke daftar nomine. Bahkan La Pulga kembali dengan status kandidat untuk meraih penghargaan baru, setelah membawa Tim Tango melaju ke partai final, dan bersaing kuat memperebutkan gelar top skor.

Demikian pula Rodri, pemegang gelar penghargaan 2024, tidak hadir dalam daftar nomine tahun lalu setelah cedera mendera dirinya sepanjang musim sebelumnya, namun ia kembali dengan kuat tahun ini setelah penampilan gemilangnya bersama Manchester City musim lalu ditambah dengan gelar juara Piala Dunia, serta gelar pemain terbaik di ajang tersebut, yang berarti ia bersaing kuat memperebutkan "Ballon d'Or" untuk kedua kalinya.

Piala Dunia juga memberikan kesempatan emas bagi pemain Meksiko Julián Quiñones, penyerang Al-Qadsiah, untuk masuk ke dalam daftar nomine untuk pertama kalinya dalam kariernya.

Para pendatang baru adalah:

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Sadio Mané

Marquinhos

Lionel Messi

Willian Pacho

Julián Quiñones

Rodri

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Siapa yang keluar dari perlombaan?

Sebaliknya, 14 pemain absen dari daftar nomine tahun 2026, setelah sebelumnya termasuk dalam daftar tahun lalu, dengan berbagai alasan.

Pemain Mesir Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool dan kini bermain untuk Trabzonspor Turki, keluar setelah mengakhiri perlombaan tahun lalu di peringkat keempat, menyusul penurunan performanya yang signifikan pada musim lalu.

Pedri, bintang lini tengah Barcelona, termasuk di antara yang absen dari daftar tahun ini meskipun hadir tahun lalu, kendati kontribusinya dalam mengantar timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, di samping meraih gelar Liga Spanyol bersama Barca.

Bintang Barcelona lainnya, Raphinha, juga absen dari daftar tahun ini setelah dilanda cedera musim lalu, di samping kegagalannya meraih prestasi bersama timnas Brasil di Piala Dunia.

Désiré Doué juga keluar dari daftar meskipun meraih gelar Liga Champions Eropa bersama Paris Saint-Germain musim lalu.

Para pemain yang tersingkir adalah:

Gianluigi Donnarumma

Désiré Doué

Denzel Dumfries

Serhou Guirassy

Viktor Gyökeres

Robert Lewandowski

Alexis Mac Allister

Scott McTominay

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Mohamed Salah

Virgil van Dijk

Florian Wirtz

Para raksasa yang mempertahankan tempatnya

Di sisi lain, 16 pemain berhasil tampil dalam kedua daftar nomine pada tahun 2025 dan 2026, untuk melanjutkan kehadiran mereka dalam perlombaan memperebutkan penghargaan individu bergengsi ini.

Yang teratas di antara mereka adalah Ousmane Dembélé, bintang Paris Saint-Germain sekaligus pemegang gelar edisi lalu, setelah membawa timnya meraih gelar Liga Champions Eropa untuk musim kedua secara beruntun.

Pemain Maroko Achraf Hakimi, bek sayap Saint-Germain, juga mempertahankan keberadaannya tahun ini, bahkan ia menjadi satu-satunya wakil Arab, setelah tersingkirnya Mohamed Salah.

Begitu pula Kylian Mbappé, top skor Real Madrid dan timnas Prancis, serta dua rekannya, pemain Inggris Jude Bellingham, dan pemain Brasil Vinícius Júnior.

Di sisi lain, Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, melanjutkan kehadirannya dalam daftar, sementara ia juga dinominasikan untuk penghargaan pemain muda terbaik di dunia.

Daftar lengkapnya mencakup:

Jude Bellingham

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

João Neves

Michael Olise

Declan Rice

Fabián Ruiz

Vinícius Júnior

Vitinha

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