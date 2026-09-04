"Melawan Maroko dan demi negara lain": Eto'o melontarkan tuduhan serius kepada mantan wasit

Samuel Eto'o, presiden Federasi Sepakbola Kamerun, memicu kontroversi baru setelah melayangkan tuduhan serius terhadap seorang mantan wasit internasional sekaligus perwira militer, dengan menyebut ia berupaya bertindak melawan kepentingan Kamerun dan Maroko selama turnamen-turnamen Afrika sebelumnya.

Kasus ini berkisar pada dugaan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi pertandingan-pertandingan internasional, tanpa mengungkap identitas wasit tersebut, atau bahkan bukti terbuka apa pun yang mendukung tuduhan ini.

Dalam sebuah acara wisuda angkatan baru wasit-wasit Kamerun, Eto'o menyampaikan peringatan kepada para petugas baru terkait sejumlah orang yang mungkin berurusan dengan mereka, sebelum ia berbicara tentang "seorang mantan wasit sekaligus perwira militer", yang ia tuduh memainkan peran-peran yang ia gambarkan sebagai negatif terhadap negaranya.

Eto'o mengatakan, dalam pernyataan yang disorot oleh jaringan Kamerun "CFOOT", bahwa orang yang sama itu "berusaha memengaruhi Maroko demi kepentingan negara lain", seraya menambahkan bahwa ia "mengulangi hal yang sama ketika para Singa Betina Kamerun ambil bagian dalam edisi terakhir Piala Afrika Wanita".

Presiden Federasi Sepakbola Kamerun itu tidak mengungkap nama orang yang ia maksud, namun deskripsinya dengan cepat memicu spekulasi seputar Alioum Sidi, mantan wasit internasional dan perwira militer Kamerun, yang saat ini menjabat sebagai presiden Asosiasi Wasit Sepakbola Kamerun.

Kendati demikian, Eto'o tidak menjelaskan sifat dari upaya "memengaruhi Maroko" itu, atau cara yang diklaim digunakan untuk melakukannya, sebagaimana ia juga tidak mengungkap identitas negara yang disebut sebagai pihak yang diuntungkan.

Alioum Sidi merespons dan menuntut bukti

Di sisi lain, Alioum Sidi menganggap dirinyalah yang dimaksud oleh pernyataan Eto'o, sehingga ia mengeluarkan sebuah pernyataan yang di dalamnya ia membantah keras tuduhan-tuduhan ini.

Mantan wasit internasional itu secara tegas menolak "segala tuduhan, sindiran, atau tafsiran" yang menempatkannya sebagai pihak yang berusaha memengaruhi sebuah pertandingan demi kepentingan negara lain atau bertindak melawan kepentingan Kamerun.

Sebaliknya, Sidi menuntut Samuel Eto'o untuk menyebutkan secara jelas fakta-fakta yang menjadi dasar tuduhannya, serta menyertakan bukti objektif yang membuktikan kebenaran tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Ia juga mengisyaratkan akan menempuh jalur lembaga peradilan dan badan-badan berwenang untuk membela kehormatan, reputasi, dan integritasnya, apabila bukti yang mendukung dugaan ini tidak disampaikan.

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Sengketa di hadapan "CAS" di balik krisis

Alioum Sidi mengisyaratkan adanya kemungkinan latar belakang lain di balik pernyataan-pernyataan ini, di tengah sengketa yang saat ini berlangsung antara Asosiasi Wasit Sepakbola Kamerun, yang ia pimpin, dengan Federasi Sepakbola Kamerun di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS".

Mantan wasit itu berpendapat bahwa sengketa ini mungkin berkaitan dengan apa yang ia gambarkan sebagai "hilangnya ketenangan diri presiden federasi", dalam isyarat yang merujuk pada Eto'o.

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