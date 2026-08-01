Asosiasi Sepak Bola Qatar mengumumkan dukungan penuhnya kepada presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) asal Swiss, Gianni Infantino.

Asosiasi Sepak Bola Qatar dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan melalui akun mereka di situs X menyatakan bahwa mereka mendukung upaya berkelanjutan Infantino untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola di seluruh dunia.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmad Al Thani, presiden Asosiasi Sepak Bola Qatar, menyambut baik keputusan Infantino untuk tidak melanjutkan proposal "FIFA Forward Enterprise", demi kepentingan umum dalam komunitas sepak bola internasional.

Presiden Asosiasi Sepak Bola Qatar menjelaskan bahwa proposal FIFA tersebut mengandung sejumlah gagasan yang layak untuk dikaji.

Ia juga memuji keputusan FIFA untuk menarik proposalnya, guna menjaga keberlanjutan dan persatuan seluruh asosiasi nasional anggota sebagai prioritas utama pada periode saat ini.

Pernyataan itu ditutup dengan, "Kami di Asosiasi Sepak Bola Qatar menegaskan dukungan penuh kami terhadap upaya berkelanjutan Presiden Infantino untuk mengembangkan dan memajukan sepak bola di seluruh dunia."

Sebelumnya, UEFA telah menyatakan penolakannya terhadap proposal FIFA, dan mengambil keputusan untuk memboikot Piala Dunia, serta menuntut Infantino agar mengundurkan diri.