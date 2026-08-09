Dalam sikap yang mencerminkan tekadnya untuk membuktikan diri, gelandang Prancis Eduardo Camavinga, 21 tahun, memutuskan untuk menolak mendengarkan tawaran apa pun untuk hengkang dari Real Madrid, dengan bertahan di Santiago Bernabeu hingga kontraknya berakhir pada 2029, meski menuai kritik tajam dari suporter Los Blancos usai musim yang mengecewakan.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Camavinga saat ini tidak siap mempertimbangkan opsi apa pun di luar ibu kota Spanyol, meski ia menjadi salah satu nama paling menonjol yang dijagokan untuk meninggalkan Real Madrid di tengah kesulitannya sejak beberapa bulan lalu untuk menampilkan performa terbaiknya, serta terhentinya perkembangan menonjol yang dulu menjanjikan masa depan cerah saat ia bergabung dari Rennes Prancis.

Tampaknya penolakan gelandang Spanyol Rodrigo Hernandez untuk bergabung dengan Real Madrid, dalam transfer yang tampak sudah pasti terjadi, telah membuka pintu bagi kemungkinan Camavinga memainkan peran sentral dalam proyek pelatih Jose Mourinho untuk musim baru, terutama dengan kebutuhan Los Blancos untuk memperkuat lini tengah.

Meskipun mendapat pukulan berat setelah dicoret dari skuad pelatih Didier Deschamps untuk Piala Dunia 2026, pemain Prancis itu termasuk di antara segelintir pemain yang menuntaskan latihan pramusim sejak awal, sebagai tanda jelas atas komitmen dan keinginannya untuk mengembalikan level permainan yang biasa ia tampilkan.

Sikap ini merepresentasikan taruhan besar dari Camavinga atas kemampuannya untuk melewati krisis yang tengah ia hadapi, di mana ia menghadapi kritik pedas dari seluruh suporter Real Madrid yang menilai perkembangannya telah terhenti secara signifikan, setelah sebelumnya dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di Eropa saat ia datang ke ibu kota Spanyol.