Gelandang Real Madrid asal Prancis, Eduardo Camavinga, gagal menampilkan performa meyakinkan dalam laga persahabatan yang mempertemukan Los Blancos dengan Fiorentina, Sabtu kemarin, yang berakhir dengan hasil imbang 2-2 di kota Klagenfurt, Austria, meski ia turun sebagai starter sepanjang 90 menit di bawah asuhan pelatih Portugal, Jose Mourinho.

Media-media Spanyol melancarkan serangan tajam terhadap penampilan pemain berusia 23 tahun itu. Radio "Cadena SER" menyebutnya sebagai "mata rantai terlemah di Real Madrid", sementara jurnalis Tomas Roncero dari surat kabar "AS" bahkan lebih keras dalam penilaiannya, menganggap bahwa Camavinga "masih tidak konsisten, kehilangan fokus, dan rapuh sebagaimana pada musim mengecewakannya yang lalu", seraya menambahkan dengan nada sinis: "Pemain Prancis serbabisa yang dulu menjadi bintang muda menanjak ini kini benar-benar gagal total."

Mantan pemain Rennes itu, meski tampil penuh dalam laga dan mencatatkan satu assist, tidak mampu memanfaatkan absennya sejumlah bintang inti untuk memberikan pengaruh nyata terhadap jalannya pertandingan dan mengendalikan lini tengah.

Bahkan, ia menyia-nyiakan peluang emas untuk memberikan gol pertama bagi penyerang baru, Ispai, bersama tim. Dalam situasi yang jelas, ia "tidak melihatnya atau tidak ingin mengoper bola kepadanya", menurut apa yang disebutkan surat kabar "Marca" yang memperkirakan bahwa Mourinho akan memainkannya hanya sebagai pemain cadangan dalam laga-laga mendatang.

Roncero mengungkapkan kekecewaannya atas menurunnya level pemain tersebut dengan mengatakan: "Ia tidak berkembang dan tidak menambahkan apa pun ke lini tengah tim," sebagai isyarat jelas terhadap terhentinya pertumbuhan kemampuan teknisnya meski sudah bertahun-tahun berada di klub Ibu Kota Spanyol itu.

Penampilan pucat ini menjadi kelanjutan dari kesulitan yang dialami Camavinga, yang bermula pada musim 2025-2026 yang mengecewakan, di mana ia absen secara mencolok dari daftar skuad pelatih Prancis, Didier Deschamps, untuk Piala Dunia. Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang kemampuannya mengembalikan level sebelumnya yang sempat menjadikannya salah satu talenta muda paling menonjol di Eropa.

Di tengah kemerosotan yang jelas ini, sejumlah laporan media Spanyol mengisyaratkan bahwa "tawaran yang bagus dari Liga Primer Inggris bisa menjadi tanda saatnya ia pergi" dari Santiago Bernabeu, terutama dengan padatnya lini tengah Real Madrid oleh para bintang dan kebutuhan tim untuk meraih pemasukan finansial dari para pemain yang belum mencapai perkembangan yang diharapkan.