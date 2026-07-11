Media Spanyol menantang: Jika ada tim nasional yang ditakuti Prancis, itu adalah La Matador

Media Spanyol tidak menunggu lama setelah tim nasional mereka lolos ke semifinal Piala Dunia 2026, hingga mereka memulai perang media menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Prancis, yang dijadwalkan berlangsung Selasa depan, dalam laga yang digambarkan sebagai “final dini” antara dua kandidat terkuat untuk merebut gelar juara.

Timnas Spanyol memastikan tempatnya di babak semifinal setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1, sementara timnas Prancis melaju ke babak yang sama setelah menaklukkan Maroko dengan skor 2-0.

"Final sebelum final"

Surat kabar "Sport" dari Katalonia menggambarkan pertandingan yang dinantikan ini sebagai "tahap tersulit" dalam perjalanan timnas Spanyol menuju gelar juara.

Surat kabar tersebut menulis, “Saatnya bagi Spanyol untuk mendaki puncak gunung, karena mereka akan berhadapan dengan Prancis yang memiliki lini serang terkuat di turnamen ini.”

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa pertandingan ini akan mempertemukan lini serang terbaik di Piala Dunia dengan pertahanan terkuat, dan banyak yang menganggapnya sebagai “final sebelum final”.

Timnas Prancis memasuki pertandingan ini setelah mencetak 16 gol, sehingga memiliki lini serang terkuat di turnamen ini sejauh ini.

Keyakinan di Tengah Kekuatan Prancis

Meskipun mengakui kekuatan serangan timnas Prancis, jurnalis Dani Garido, melalui stasiun radio “Cadena Ser”, menunjukkan keyakinannya terhadap kemampuan Spanyol untuk menunjukkan dominasi mereka.

“Akan menjadi kesalahan jika menyangkal kekuatan serangan Prancis, tetapi jika lini tengah kami mampu menerapkan gaya permainan mereka, kami akan mampu mengendalikan pertandingan,” ujarnya.

Ia menyoroti bahwa timnas Spanyol berhasil mengungguli Prancis dalam dua pertemuan terakhir mereka, yaitu di semifinal Euro 2024 dan Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025.

Ia menambahkan, “Pasti ada alasan mengapa kami selalu unggul atas mereka setiap kali kami bertemu belakangan ini.”

Namun, ia menolak menganggap Spanyol sebagai favorit, dengan menegaskan bahwa peluang kedua tim sama besar, masing-masing 50%.

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“Prancis Takut pada Kami”

Sementara itu, analis Spanyol Lobo Carrasco meningkatkan intensitas tantangan dengan pernyataan tegasnya dalam program “El Chiringuito”.

Dia mengatakan, “Jika ada satu tim yang ditakuti Prancis, itu adalah Spanyol.”

Dia menambahkan, “Kami tidak mundur seperti tim-tim lain.”

Dalam konteks yang sama, jurnalis Miguel Ángel Lara dari surat kabar “Marca” menyindir pertandingan yang dinantikan itu dengan mengatakan, “Jika saya berada di posisi Kylian Mbappé, saya pasti akan merasa cemas.”

Peringatan akan bahaya Les Bleus

Meskipun ada rasa percaya diri di kalangan media Spanyol, peringatan mengenai kemampuan timnas Prancis tetap ada.

Jurnalis Paco González, pembawa acara “Tiempo de Juego,” mengatakan, “Menurut saya, Prancis adalah favorit terkuat.”

Sementara itu, mantan pemain timnas Spanyol, Poli Rincón, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kekuatan serangan Les Bleus.

Dia menjelaskan, “Mereka bisa mencetak dua atau tiga gol dengan sangat mudah, dan tiba-tiba Anda sudah tertinggal tiga gol.”

Dia menambahkan, “Prancis adalah satu-satunya tim yang mampu mengalahkanmu dengan selisih skor besar, bahkan jika mereka tidak menampilkan sepak bola yang indah atau menguasai bola.”

Dia menyimpulkan, “Kita harus menerapkan gaya permainan kita dan menguasai bola, atau kita akan pulang ke rumah.”

De la Fuente dan Yamal: Kami Tidak Takut pada Siapa Pun

Sementara itu, Luis de la Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa para pemainnya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi lawan mana pun.

Dia mengatakan, “Kami menyadari potensi besar yang dimiliki Prancis, tetapi kami juga tahu bahwa kami adalah satu-satunya tim yang mengalahkan mereka di dua semifinal terakhir.”

Sedangkan bintang muda Lamine Yamal menegaskan bahwa timnas negaranya tidak merasa gentar menghadapi pertandingan ini.

Setelah kemenangan atas Belgia, ia berkata, “Jika ada yang harus takut pada yang lain, saya rasa merekalah yang seharusnya takut pada kami.”

Dia menambahkan, “Kedua tim ini termasuk yang terbaik di dunia, dan mungkin yang terbaik di turnamen ini, tetapi kami tidak merasa takut sama sekali.”