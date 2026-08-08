Arda Güler tampil sangat mengesankan pada Sabtu dalam laga uji coba antara Ferencváros dan Real Madrid (1-2). Playmaker asal Turki itu bahkan bermain sedemikian baik, menurut Marca, sehingga tanpa ragu layak mendapat tempat di starting XI pada musim mendatang.

Real melakoni laga uji coba pada Sabtu di Groupama Arena, Budapest, melawan Ferencváros, yang sudah sepenuhnya menjalani musim baru dan bulan lalu terbukti terlalu kuat untuk FC Twente dalam dua leg di babak kualifikasi Liga Europa.

Güler mendapat tempat sebagai starter dari José Mourinho, yang membiarkan gelandang serang itu bermain sepanjang pertandingan. Produk akademi Fenerbahçe berusia 21 tahun itu terus menunjukkan diri lewat tekniknya yang fungsional, umpan-umpan, dan flair-nya.

"Real Madrid kembali menunjukkan dua wajah di Budapest," analisis Marca. "Dua tempo: yang satu ketika Arda Güler menguasai bola dan yang lain ketika dia tidak menguasainya. Dengan pemain Turki itu di kemudi, tim ini nyetel, bisa bernapas, dan menemukan jalannya."

"Karena itu, pertanyaannya bukan lagi siapa yang harus didatangkan klub sebagai playmaker, melainkan bagaimana ruang bisa dibuat untuk pemain muda itu, sebab posisinya terbatas dan setiap pemain memiliki pesaing yang jelas untuk memperebutkan tempat di starting XI."

"Posisi di belakang striker, kecuali terjadi sesuatu yang aneh, akan menjadi milik Bellingham, dan posisi gelandang bertahan akan menjadi duel tiga arah antara Tchouaméni, Bernardo Silva, dan Valverde. Namun, mengabaikan kualitas sepakbola yang dimiliki Güler akan seperti membiarkan sebuah Ferrari tetap terparkir di garasi dan mengumpulkan debu."

"Dia bergerak di antara lini seperti tak ada yang lain untuk mengacaukan pertahanan Hungaria yang sangat kuat, menuntut bola di kakinya, dan mengarahkan rekan-rekan setimnya untuk mencari ruang. Terkadang, di antara seragam hijau tua dan gayanya, Anda bisa melihat sekilas Özil yang dibentuk sendiri oleh Mourinho."

"Pada momen lain, terlihat sekilas Kroos yang, meskipun bukan tipe yang persis sama, mengarahkan timnya hanya dengan gerakan sederhana jari telunjuknya. Pertanyaannya sekarang bukan playmaker mana yang harus datang, melainkan di mana Arda harus ditempatkan. Karena pemain Turki itu praktis memohon untuk mendapat tempat di starting XI," tutup Marca.

Gol pemain muda Mario Rivas sebelum turun minum dan Carlos Espí pada babak kedua menjadi pembeda di Budapest, tempat Kenan Kodro mencetak gol yang memastikan skor akhir. Real Madrid masih akan menjalani laga uji coba pramusim ini melawan Deportivo de A Coruña dan Schalke 04, sebelum membuka musim LaLiga mereka pada 22 Agustus dengan laga tandang melawan Espanyol.