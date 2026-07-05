Media Saudi: Bek Mesir akan "mengantongi" Messi!

Jurnalis Saudi Saud Al-Sarami, mantan juru bicara resmi klub Al-Nassr, melontarkan pernyataan yang menghebohkan menjelang pertandingan antara tim nasional Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, dengan memprediksi bahwa "Al-Fara'una" akan lolos dengan mengalahkan juara dunia tersebut.

Timnas Mesir akan berhadapan dengan Argentina pada Selasa malam, dalam pertandingan yang dinanti-nantikan di babak 16 besar Piala Dunia.

Timnas Mesir lolos setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti dengan skor (4-2), setelah waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang (1-1), sementara timnas Argentina mencapai babak ini setelah mengalahkan Cape Verde dengan skor (3-2).

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Al-Sarami mengatakan, dalam pernyataannya melalui Radio Al-Arabiya FM: “Saya memperkirakan timnas Mesir akan mengalahkan timnas Argentina, dan saya berharap Lionel Messi kembali tumbang di hadapan timnas Arab, setelah hal itu terjadi saat melawan Arab Saudi di Piala Dunia 2022.”

Ia menambahkan: “Raksasa pertahanan Mesir, Rami Rabia, akan ‘mengantongi’ Leo Messi, seperti yang pernah dilakukan bek kami, Abdul-Ilah Al-Omari, saat menghadapi timnas Argentina.”

Pertandingan ini diperkirakan akan menarik perhatian besar dari para penggemar, mengingat timnas Mesir berupaya melanjutkan perjalanan bersejarahnya di turnamen ini, sementara timnas Argentina yang dipimpin kaptennya, Lionel Messi, berambisi melaju ke babak perempat final.