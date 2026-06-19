Media Portugal menyerang Ronaldo: Hormati dirimu sendiri dan segera pensiun

Cristiano Ronaldo, bintang Al-Nassr asal Arab Saudi dan tim nasional Portugal, kembali menjadi sasaran kritik setelah timnas negaranya bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 di Brasil.

Hari Jumat ini, Ronaldo menjadi sasaran kritik tajam media Portugal. Surat kabar “A Bola” memuat judul: “Kapten dalam Bawah Serangan… Opini Publik dan Media Tak Memaafkan Kesalahan Sang Bintang.”

Di surat kabar yang sama, Nuno Saravia, penasihat dan mitra di Sporting Lisbon—klub tempat Cristiano memulai kariernya—sangat keras terhadap pemain bernomor punggung 7 itu dalam kolomnya, di mana ia menulis: “Terima kasih atas segalanya, Cristiano. Namun, sudah waktunya untuk pergi.”

Ia menambahkan dalam tulisannya: “Seluruh negara berhutang budi padanya. Dan justru karena alasan itulah, menyakitkan bagi kami untuk menyaksikan berakhirnya sebuah era. Di usia 41 tahun, Cristiano bukan lagi pemain seperti saat berusia 31 tahun. Dan memang seharusnya begitu. Waktu, yang merupakan lawan yang tak terkalahkan, memengaruhi kita semua, dan para atlet profesional lebih lagi, terlepas dari seberapa hebat mereka.”

Ia melanjutkan: “Apa yang jelas selama dua dekade, yaitu posisinya sebagai panutan utama tim nasional, kini tidak lagi demikian. Pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi ini adalah Cristiano sendiri, karena ia tidak mengakui bahwa sudah waktunya untuk pensiun dari tim nasional, betapapun sulitnya menerima hal itu.”

Dia melanjutkan: “Sedangkan pihak kedua yang bertanggung jawab adalah Roberto Martínez, yang tidak pernah menunjukkan kemampuan atau kewenangan yang cukup untuk mengelola fase transisi ini demi kepentingan bersama. Pengaruh psikologis dan taktis yang ditimbulkan oleh kehadiran Ronaldo masih jelas; banyak pemain yang terlalu bergantung padanya, dan banyak serangan yang berakhir dengan membangun serangan di sekelilingnya, sehingga tim kehilangan spontanitasnya.”

Ia menambahkan: “Ini bukan soal tidak menghormati seorang legenda, melainkan mengakui kenyataan kompetitif. Ada tanggung jawab ketiga yang berada di pundak orang-orang di sekitar Cristiano Ronaldo, yang masih membuatnya percaya bahwa ia mampu memikul tim nasional di pundaknya seperti yang ia lakukan berulang kali selama dua dekade terakhir. Hal ini tidak lagi mungkin, baik baginya maupun bagi pemain mana pun.”

Ia melanjutkan: “Karena semua alasan ini, saya menyampaikan seruan yang tulus: Cristiano Ronaldo tidak perlu lagi membuktikan apa pun, baik kepada rakyat Portugal, dunia sepak bola, maupun dirinya sendiri. Posisi historisnya sudah terjamin selamanya. Sudah waktunya baginya untuk pergi dengan kemegahan yang sama seperti saat ia pertama kali memasuki panggung.”

Dia menyimpulkan: “Demi menghormati dirinya sendiri, rekan-rekannya, tim nasional, dan klub Sporting yang telah membesarkannya, serta agar ia menjadi teladan bagi ribuan anak yang baru memulai langkah pertama mereka di dunia sepak bola dan menganggapnya sebagai panutan, juga demi menghormati jutaan orang Portugal yang tumbuh dengan mengaguminya.”



