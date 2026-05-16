Media Inggris ramai-ramai memberitakan sindiran pedas Mohamed Salah kepada Arne Slot

Jumat malam, Arne Slot bersama Liverpool menelan kekalahan ke-19 musim ini di semua kompetisi (4-2 melawan Aston Villa). Dalam sebuah pernyataan yang mencolok, Salah melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi Slot. Hal ini menjadi bahan pembicaraan di media Inggris.

The Guardian melihat Salah melontarkan kritik tajam. “Dia tidak menahan diri. Komentarnya akan dipahami secara luas sebagai kritik terhadap Slot, termasuk referensi yang jelas terhadap gaya bermain mantan manajer Jürgen Klopp.”

BBC Sport menilai pernyataan pemain asal Mesir itu sebagai “kritik pedas.” Selain itu, media tersebut juga melihat rekan-rekan setim Liverpool mendukung Salah. “Berdasarkan reaksi pemain seperti Curtis Jones dan Hugo Ekitiké di bawah postingannya, serta likes dari rekan setim Liverpool lainnya, dia tidak sendirian dalam pemikirannya.”

Sky Sports melihat pemain sayap berusia 33 tahun itu untuk kedua kalinya musim ini melontarkan pernyataan keras secara online. “Dalam penilaian pedas tentang performa Liverpool, Salah menulis dalam pernyataan di media sosial: ‘Saya telah melihat klub ini berubah dari orang-orang yang ragu menjadi orang-orang yang percaya, dan dari orang-orang yang percaya menjadi juara.’”

“Salah melontarkan sindiran terhadap gaya bermain Slot, sementara pahlawan Liverpool itu menyerukan kembalinya ‘heavy metal’ sepak bola Klopp setelah kekalahan telak melawan Aston Villa,” demikian judul berita GOAL.

Di Instagram, banyak rekan setim Liverpool saat ini dan mantan rekan setim menyukai postingan Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino, dan Georginio Wijnaldum tampaknya mendukung pernyataan Salah.

Jones juga angkat bicara. “Terima kasih atas dukungan kalian yang tak pernah surut di musim yang mengecewakan ini. Hasil ini jauh di bawah standar yang diharapkan dari klub sepak bola ini.” Namun, The Guardian dan media lainnya memperkirakan Liverpool akan tetap mempertahankan pemain asal Belanda tersebut, salah satunya karena Xabi Alonso hampir pasti akan pindah ke Chelsea.