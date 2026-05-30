Media Inggris menanggapi pemecatan Arne Slot dan secara serempak menunjuk satu calon penggantinya

Pemecatan Arne Slot dari Liverpool menjadi berita besar di Inggris. Pelatih tersebut dipecat pada Sabtu lalu setelah musim yang mengecewakan, padahal pada musim pertamanya ia berhasil membawa klub tersebut meraih gelar juara.

BBC mengetahui bahwa Slot sama sekali tidak menduga pemecatannya. “Ketika pelatih asal Belanda itu diberitahu oleh manajemen Liverpool pada Sabtu pagi bahwa ia akan dipecat, hal itu menjadi kejutan bagi Slot,” tulis stasiun televisi tersebut.

Menurut Sky Sports, Liverpool sama sekali tidak senang dengan keputusan ini. “Dari segi manusiawi, rasanya tidak adil jika seorang pelatih dipecat setahun setelah memenangkan Premier League,” kata stasiun olahraga tersebut. “Sepertinya keputusan ini terutama didasarkan pada alasan teknis sepak bola, terutama terkait gaya bermain.”

The Athletic berpendapat bahwa para penggemar memainkan peran besar dalam pemecatan Slot. “Pihak manajemen Liverpool telah mendukung pelatih tersebut sepanjang musim, tetapi ketidakpuasan di kalangan pendukung membuat risiko terlalu besar untuk memulai musim baru bersama Slot.”

The Guardian mengetahui bahwa metode kerja Slot mendapat kritikan. “Kepergiannya tak terhindarkan untuk mencegah gejolak lebih lanjut. Gaya bermain Liverpool harus lebih selaras dengan perkembangan di Premier League.”

Menurut surat kabar tersebut, Andoni Iraola adalah calon pengganti Slot yang paling mungkin. Pelatih asal Spanyol ini sudah didatangkan ke AFC Bournemouth pada 2023 oleh Richard Hughes, yang kini menjabat sebagai direktur teknis di Liverpool.

BBC, Sky Sports, dan The Athletic juga melaporkan bahwa Iraola adalah kandidat utama untuk menjadi pelatih baru Liverpool. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, negosiasi kontrak antara Liverpool dan Iraola bahkan sudah berada pada tahap lanjut.