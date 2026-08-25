Media Inggris kompak soal peran yang benar-benar baru untuk Jorrel Hato di bawah Xabi Alonso

Jorrel Hato masih harus beradaptasi dengan posisi barunya, tetapi telah tampil baik, demikian penilaian media-media Inggris setelah kemenangan 2-3 atas Fulham pada Senin malam. Pemain timnas Belanda itu memulai laga sebagai wingback kiri dalam sistem Xabi Alonso.

Alonso telah menjadi pelatih Chelsea sejak awal musim panas, setelah musim lalu dipecat oleh Real Madrid. Pelatih asal Spanyol itu telah membentuk tim London sesuai keinginannya.

Chelsea tampil di Craven Cottage dengan formasi 1-5-2-2-1. Dalam skema itu, Hato menjadi pemain yang lebih maju di sisi kiri pertahanan.

Berkat gol-gol João Pedro, Morgan Rogers, dan Cole Palmer, The Blues mampu memenangi pertandingan, meski laga sempat menjadi menegangkan karena blunder kiper Roberto Sánchez.

Hato tampil sejak kick-off dan diganti setelah 65 menit. Ia digantikan oleh Pep Chavarria, yang datang musim panas ini dari Rayo Vallecano.

Meski Hato belum pernah bermain sebagai wingback kiri sebelumnya, ia mendapat nilai lulus dari semua surat kabar. “Bermain dalam peran wingback yang tidak familiar, sempat melakukan dribel menjanjikan di awal pertandingan dan beradaptasi dengan baik,” tulis BBC. Media itu memberinya nilai 6.

The Independent bahkan lebih antusias terhadap penampilan Hato. “Sangat menonjol saat maju ke depan dengan tusukan-tusukan penuh tenaga (salah satunya nyaris berbuah assist untuk gol keempat). Terkadang sedikit ragu dalam bertahan, tetapi tetap cukup baik: 7.”

Football London dan The Standard juga memberi mantan pemain Ajax itu nilai 6. “Pemain Belanda itu sesering mungkin menggiring bola ke depan dari posisi bek kiri. Ia tidak terlalu menonjol, tetapi bertarung dengan baik,” tulis media yang disebut pertama.