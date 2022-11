Adakan Media Gathering & Nobar, Vidio Sampaikan Sneak Peek Kemeriahan Piala Dunia 2022

Vidio mengundang belasan media terbaik di Indonesia untuk bergabung dalam acara "Vidio Home of Sports 2022 Media Gathering".

Vidio sebagai Home of Sports konsisten menghadirkan berbagai pilihan tayangan olahraga dengan kualitas terbaik dan kategori cabang olahraga terlengkap, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Mulai dari cabang olahraga keutamaan seperti sepakbola, berdampingan dengan sebelas cabang olahraga lain-nya*, Vidio sukses menjadi platform destinasi menonton tayangan olahraga No. 1 di Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi rekan-rekan media terhadap pertumbuhan Vidio di Indonesia, Sabtu (22/10), bertempat di The Blackstone Garage, Kebayoran Baru, Vidio mengundang belasan media terbaik tanah air untuk bergabung dalam acara “Vidio Home of Sports 2022 Media Gathering” yang juga dibarengi dengan kegiatan “Nonton Bareng” Liga Primer (Liverpool vs Nottingham Forest).

Melalui acara ini, Vidio-pun menyampaikan berbagai informasi menarik mengenai platform-nya dan membeberkan sneak peek dari kemeriahan Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan segera tayang di Vidio. Puluhan jurnalis dari belasan media-pun hadir pada acara ini dan masing-masing begitu antusias untuk mendengarkan informasi seputar Vidio.

"Sebagai Home of Sports, Vidio sangat antusias dan siap untuk menjadi penyiar resmi dari pertandingan-pertandingan olahraga terbaik dunia. Setelah Liga Inggris, tahun ini (2022) kami akan hadir dengan FIFA World Cup Qatar 2022," ujar Rezki Yanuar selaku VP Branding & Growth Marketing Vidio.

"Sebagai The Official Broadcaster FIFA World Cup Qatar 2022, Vidio telah bersiap untuk menyiarkan pertandingan-pertandingan terbaik dari piala dunia, serta menghadirkan sederet program pendukung, untuk semakin memeriahkan kejuaraan sepak bola empat tahunan ini. Spesial bagi para pelanggan streaming, Vidio hadir dengan nilai tambah, yakni menayangkan secara lengkap seluruh 64 pertandingan piala dunia bagi para pecinta sepakbola tanah air, termasuk 8 pertandingan eksklusif, yang hanya tersedia di platform Vidio."

Selain itu, Vidio juga telah merilis Paket Berlangganan Vidio World Cup Qatar 2022 ‘Early Bird’, yang dibanderol dengan harga spesial, yakni Rp. 79.000 per-bulan* untuk semua tayangan live maupun on-demand Piala Dunia 2022. Dengan harga yang terjangkau, paket langganan ini dapat digunakan di semua jenis perangkat milik pelanggan, baik ponsel, tablet, PC, maupun TV.

Hanya di Vidio, akan disiarkan secara online delapan pertandingan sepakbola eksklusif dari tim-tim nasional terfavorit di Piala Dunia seperti Inggris, Argentina, Jerman, dan Uruguay, pada laga:

Pertandingan Tanggal Waktu (WIB) Ecuador vs Senegal 29 November 2022 22:00 Australia vs Denmark 30 November 2022 22:00 Wales vs Inggris 30 November 2022 02:00 Kanada vs Maroko 1 Desember 2022 22:00 Polandia vs Argentina 1 Desember 2022 02:00 Ghana vs Uruguay 2 Desember 2022 22:00 Kosta Rika vs Jerman 2 Desember 2022 02:00 Serbia vs Swiss 3 Desember 2022 02:00

Untuk dapat menyaksikan seluruh 64 pertandingan, termasuk 8 pertandingan eksklusif dari FIFA World Cup Qatar 2022, para pelanggan dapat download dan install aplikasi Vidio di smartphone/smart TV Android dan iOS, melalui Apple App Store atau Google Play Store, serta dapat juga mengakses situs web www.vidio.com.