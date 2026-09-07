Kylian Mbappe tidak berniat bersembunyi dalam perburuan Ballon d'Or, karena penyerang Prancis milik Real Madrid itu membela peluangnya untuk meraih penghargaan tersebut dengan penuh keyakinan.

Pernyataan tersebut muncul dalam cuplikan wawancara dengan majalah "France Football", yang akan disiarkan secara lengkap dalam waktu dekat.

Mbappe berkata, beberapa jam sebelum pengumuman daftar nomine penghargaan, sebagaimana dikutip surat kabar Marca: "Saya punya perasaan bahwa saya mampu memenanginya tahun ini, dan karena itu saya tidak menjauh dari tujuan ini," seraya menegaskan bahwa Ballon d'Or masih menjadi salah satu tujuan utamanya dalam jangka pendek.

Penyerang Real Madrid itu mendasarkan pembelaan atas pencalonannya pada sifat individual penghargaan tersebut, sebagai tanggapan terhadap mereka yang mengkritiknya karena tidak meraih gelar kolektif sepanjang musim lalu.

Ia berkata: "Ini adalah penghargaan individual, dan yang dilihat adalah apa yang dipersembahkan seorang pemain pada level individu."

Ia menambahkan: "Orang-orang bilang saya tidak meraih gelar, tetapi saya belum pernah melihat Ballon d'Or yang diberikan secara bulat kepada pemain yang meraih segalanya di setiap kesempatan. Saya tidak tahu apakah pernah ada pemain yang memenanginya dengan 100% suara, dan itu berarti selalu ada seseorang yang menilai bahwa ia tidak layak mendapatkannya."

Piala Dunia tetap menjadi argumen paling menonjol milik Mbappe dalam perburuan Ballon d'Or, setelah ia mengakhiri turnamen sebagai pencetak gol terbanyak dan meraih Sepatu Emas, sebuah pencapaian yang sangat dibanggakan bintang Prancis tersebut.

Ia berkata: "Menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, dan melampaui semua legenda besar olahraga sepanjang sejarah dalam turnamen terpenting yang ada, ini adalah hal yang menyita perhatian, sebuah peristiwa dunia."

Ia melanjutkan: "Mengakhiri turnamen kompetisi besar sebagai pencetak gol terbanyak, di mana pemain-pemain terbaik dunia turut serta, ini adalah hal yang penting. Sejarah selalu harus diberi penghargaan."

Ia menegaskan dengan jelas: "Kepada siapa saya akan memberikan suara? Kepada diri saya sendiri."

Ia menambahkan: "Tetapi saya memahami mereka yang memberikan suara dengan cara yang berbeda, sebab kita tidak berada dalam kediktatoran pemikiran. Ketika saya melihat argumen-argumennya, dan ketika saya melihat persaingannya, saya berkata kepada diri saya bahwa kemenangan saya atas penghargaan ini tidak akan menjadi sebuah pencurian."

Pernyataan Mbappe datang pada momen yang menentukan, di mana "France Football" besok akan mengumumkan daftar 30 nomine untuk edisi ke-70 penghargaan tersebut, dalam sebuah musim yang tidak dimiliki oleh pemain mana pun keunggulan yang jelas.

Periode penilaian berlangsung hingga 19 Juli, yaitu hari ketika Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia atas Argentina, dengan Rodri meraih penghargaan pemain terbaik turnamen, menjadikan gelandang Spanyol itu salah satu pesaing paling menonjol Mbappe untuk penghargaan tersebut.

Kendati demikian, peluang Mbappe menghadapi hambatan yang jelas berupa ketiadaan gelar-gelar besar sepanjang musimnya.

Real Madrid tidak mampu mengakhiri musim dengan gelar-gelar bergengsi, dan timnas Prancis pun tidak berhasil menjadi juara Piala Dunia, sehingga Mbappe tidak mampu memahkotai angka-angka individualnya yang istimewa dengan gelar kolektif besar.

Faktor ini merupakan salah satu hal yang kerap memengaruhi perburuan Ballon d'Or dalam beberapa tahun terakhir, dan inilah yang akan menempatkan pencapaian gol Mbappe yang luar biasa berhadapan dengan pentingnya gelar-gelar kolektif dalam menentukan sosok pemenang penghargaan tersebut.

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