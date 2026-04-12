Mbappé "si bek" memecah belah media Madrid

Bintang Prancis, Kylian Mbappé, belakangan ini mendapat kritikan dari media Madrid terkait minimnya kontribusinya dalam pertahanan, terutama setelah serangkaian kegagalan yang dialami tim Los Blancos, yang membuatnya hampir kehilangan gelar La Liga dan tersingkir dari Liga Champions.

Namun, di sisi lain, Sergio Valentín, salah satu analis "Radio Marca", berpendapat bahwa menyalahkan Mbappé sendirian atas krisis Real Madrid adalah pandangan yang tidak akurat dan tidak menyentuh inti masalah yang sebenarnya.

Valentin mengatakan terkait hal ini: "Kylian Mbappé banyak bertahan melawan Bayern Munich.. tapi pertanyaannya adalah: apakah Real Madrid menang?.. Ketika masalah tim disederhanakan menjadi soal Mbappé yang tidak bertahan, seolah-olah semua krisis ditimpakan padanya sendiri, padahal kenyataannya itu bukan inti masalahnya".

Dia menambahkan bahwa "Mbappé, seperti pemain lainnya, memiliki kelebihan dan kekurangan, dan tidak ada yang kebal dari kritik di dalam tim."

Real Madrid saat ini bersiap untuk menjalani pertandingan penentuan, Rabu mendatang, melawan tuan rumah Bayern Munich di Stadion Allianz Arena, pada leg kedua perempat final Liga Champions, setelah kalah di leg pertama (2-0).