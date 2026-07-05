Mbappé sendirian mengungguli 4 tim besar Piala Dunia

Kylian Mbappé terus menorehkan namanya dengan gemilang dalam sejarah Piala Dunia, setelah membawa tim nasional Prancis melaju ke perempat final edisi 2026, dengan mencetak satu-satunya gol kemenangan atas Paraguay melalui tendangan penalti, Sabtu kemarin.

Gol Mbappé melawan Paraguay bukan hanya sekadar tiket ke babak berikutnya, tetapi juga memperkuat rekor luar biasanya di babak gugur Piala Dunia, dengan menambah jumlah golnya menjadi 11 gol sejak edisi 2018.

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Dengan catatan ini, kapten timnas Prancis tersebut mengungguli tim-tim legendaris lainnya selama periode yang sama, di mana ia mencetak lebih banyak gol di babak gugur daripada Brasil dan Inggris—yang masing-masing mencetak 10 gol—serta Portugal yang mencetak 9 gol, sementara Spanyol hanya mencetak 4 gol.

Les Bleus memastikan tempat mereka di perempat final dengan kemenangan 1-0, berkat tendangan penalti yang dicetak Mbappé di babak kedua, dalam pertandingan yang diwarnai penghentian berulang kali dan berlangsung di bawah suhu yang sangat panas, sementara Paraguay mengandalkan tekel-tekel keras dan kesalahan taktis untuk menghentikan ritme permainan Prancis.

Dengan kemenangan ini, timnas Prancis akan berhadapan dengan Maroko di perempat final, setelah “Singa Atlas” mengalahkan Kanada (3-0).



