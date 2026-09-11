Penyerang Prancis dari Real Madrid, Kylian Mbappe, memberikan komentar tentang perbandingan dirinya dengan legenda Barcelona dan timnas Argentina, Lionel Messi.

Mbappe ditanya, dalam wawancara yang ia lakukan dengan surat kabar Prancis "L'Equipe", tentang membayangkan dirinya masih bermain di usia 39 tahun seperti Lionel Messi, dan ia menjawab: "Saya membayangkan diri saya bermain sampai mencapai usia 100 tahun jika memang diperlukan! (tertawa)".

Ia menambahkan: "Apakah saya akan tetap berada dalam kualitas yang sama? Ini adalah persoalan kecerdasan: mengetahui kapan Anda tidak lagi bisa melanjutkan. Messi tidak perlu menanyakan pertanyaan ini kepada dirinya sendiri karena ia masih mampu. Selain itu, Lionel Messi tetaplah Lionel Messi. Dan saya menganggap diri saya sebagai pemain yang berbeda. Tapi ia adalah salah satu dari para pemain yang berbeda itu".

Mengenai apa yang ia harapkan dari pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, ia berkata: "Sederhananya, agar ia membuat saya bermain. (tertawa). Setelah itu, saya rasa saya mampu beradaptasi dengan hal-hal selebihnya. Saya tidak punya harapan khusus. Cukup dengan ia menjadi dirinya sendiri, itu sudah lebih dari cukup".

Mbappe ditanya apakah ia membayangkan mengakhiri kariernya tanpa memenangkan Liga Champions Eropa atau Ballon d'Or, dan ia menjawab: "Ya. Kemenangan diraih di lapangan. Baiklah, Ballon d'Or juga bergantung pada pemungutan suara. Tapi sebelum melihat apa yang akan terjadi sepuluh tahun ke depan, kita harus melihat apa yang terjadi sekarang. Saya punya peluang besar untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini".



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"