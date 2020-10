Bahagianya Kylian Mbappe Satu Lapangan Bareng Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappe melontarkan pujian bagi idolanya, Cristiano Ronaldo setelah tampil membela Prancis dalam lanjutan kontra , Senin (12/10) dini hari WIB.

Meski kedua tim bermain terbuka, tidak ada gol yang tercipta sehingga jalannya pertandingan harus ditutup dengan skor kacamata.

Bukan skor akhir yang menjadi sorotan publik, melainkan pertemuan antara Mbappe dan Ronaldo di lapangan, dengan sang bintang tampak bahagia menyikapi momen tersebut.

Saling sapa terjadi pada awal babak kedua, dengan kedua pemain terekam kamera bertukar senyuman, dan perjumpaan dengan sang superstar membuat Mbappe tersipu malu sekaligus senang.

The ❤️ between Ronaldo and Mbappe 😍🥰pic.twitter.com/4BukLmUFBj