Dalam bulan pertamanya sebagai kandidat luar biasa untuk memimpin lini serang Real Madrid, Kylian Mbappe memenangkan persaingan lebih cepat dan meraih penghargaan "MAHOU FIVE STAR" sebagai pemain terbaik tim untuk bulan Agustus, sekaligus mengirimkan pesan ancaman yang jelas kepada seluruh pesaing Los Blancos: ini adalah musim saya.

Penobatan bintang Prancis ini pun layak dari segala sisi, setelah ia menjadi faktor penentu di awal perjalanan tim, di mana ia tampil sebagai starter di ketiga laga liga dan mencetak 4 gol yang membawa Real Madrid meraih nilai sempurna serta memuncaki klasemen lebih awal.

Usai menerima penghargaan di kota olahraga Valdebebas, Mbappe tampil di depan kamera resmi klub dengan penuh percaya diri dan nada yang tak lepas dari ambisi, menegaskan bahwa apa yang terjadi pada Agustus hanyalah permulaan.

Mbappe berkata, dalam pernyataan yang dikutip media Spanyol: "Kami memulai musim dengan awal yang baik, dan saya berharap kami bisa melanjutkan cara ini pada hari Sabtu. Saya rasa ada banyak kesuksesan yang bisa diraih musim ini."

Bintang Prancis itu menambahkan sambil berbicara tentang motivasi pribadinya: "Saya sangat menantikan untuk membantu tim dan membuktikan kemampuan kami meraih prestasi besar tahun ini. Saya selalu senang bermain di sini, saya tahu bahwa mengenakan jersey ini adalah kehormatan besar."

Mbappe tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbicara tentang suasana di ruang ganti, terutama setelah bursa transfer musim panas yang menyaksikan kedatangan nama-nama baru untuk memperkuat pasukan Jose Mourinho.

Kapten timnas Prancis itu menjelaskan: "Selalu menyenangkan melihat wajah-wajah baru. Mereka bersemangat untuk mengabdi pada lambang klub, Real Madrid. Kami berupaya agar semua orang beradaptasi selancar mungkin sehingga kami semua bisa berjalan ke arah yang sama."

Tampaknya keselarasan yang dibicarakan Mbappe mulai membuahkan hasil dengan cepat di dalam lapangan, di mana pemain Prancis itu memimpin lini serang Real Madrid menuju musim yang diharapkan semua orang menjadi musim penuh gelar besar.

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