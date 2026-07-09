Mbappé menyamai rekor Kane... dan terus melangkah menuju takhta Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé semakin memperkuat rekor bersejarahnya bersama tim nasional Prancis di ajang-ajang besar, setelah mencetak gol pertama Les Bleus pada menit ke-60 dalam laga melawan Maroko, yang berakhir dengan kemenangan Prancis (2-0) pada Kamis malam ini, dalam babak perempat final Piala Dunia 2026.

Mbappé pun menambah jumlah golnya menjadi 21 gol di turnamen besar (20 di Piala Dunia - satu gol di Piala Eropa), sehingga menyamai rekor pemain Inggris Harry Kane di peringkat kedua daftar pemain Eropa dengan gol terbanyak di turnamen besar, di belakang pemain Portugal Cristiano Ronaldo yang memimpin dengan 25 gol, dan di atas pemain Jerman Miroslav Klose (19) serta Gerd Müller (18).

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Mbappé juga menjadi pemain pertama yang berkontribusi dalam 11 gol selama satu edisi Piala Dunia, sejak Gerd Müller bersama Jerman di Piala Dunia 1970, setelah ia menambah catatan golnya di edisi 2026 menjadi 8 gol dan 3 assist, dibandingkan dengan 13 kontribusi gol Müller di edisi 1970 (10 gol dan 3 assist).

Perlu dicatat bahwa bintang Real Madrid tersebut meninggalkan lapangan pada menit ke-77 dalam pertandingan melawan Maroko, di mana ia tampak mengalami cedera, sehingga pelatih Didier Deschamps memasukkan penyerang Jean-Philippe Mateta sebagai penggantinya.



