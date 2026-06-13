Mbappé mengirimkan pesan terselubung kepada para penggemar Real Madrid

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, memuji rekan senegaranya sekaligus rekan setimnya di Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, namun pada saat yang sama ia melontarkan sindiran tak langsung kepada para penggemar Los Blancos.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Mbappé dalam wawancaranya dengan L'Équipe, di mana ia mengatakan, "Choaméni adalah pemain hebat, ia adalah wakil kapten, dan ia sedang berada dalam fase yang baik dalam kariernya."

Dia menambahkan, "Saya pikir Tchouameni adalah salah satu pemain dengan performa paling konsisten di Real Madrid musim ini."

Kemudian datanglah momen yang dianggap sebagai "pesan terselubung" bagi para penggemar Real Madrid, di mana ia menjelaskan, "Ketika saya tiba di Real Madrid, Aurélien berada dalam situasi sulit. Dia berada di bawah tekanan. Setelah itu, dia sering bermain sebagai bek tengah, tetapi di Madrid hal itu tidak menjadi masalah."

Dia menekankan, "Baik bermain sebagai bek tengah atau gelandang, jika Anda tidak tampil baik, mereka tidak akan membiarkan Anda begitu saja, begitulah adanya. Namun, saya terkesan dengan cara Chouameni menghadapi situasi tersebut dan membalikkan keadaan."

Dia menambahkan, "Chouameni keluar dari pengalaman itu dengan lebih kuat. Kini dia datang dengan kepercayaan diri yang besar dan keyakinan pada kemampuannya."

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