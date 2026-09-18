Kylian Mbappe, pemain Real Madrid dan timnas Prancis, mengumumkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan perusahaan perlengkapan olahraga asal Swiss "On", sehingga ia menjadi duta global bagi perusahaan tersebut, sekaligus pemasok teknis barunya menggantikan "Nike", yang telah menemaninya sejak tahun-tahun awal kariernya di dunia sepak bola.

Mbappe menegaskan langkah tersebut melalui akun-akunnya di media sosial, lewat sebuah pesan yang menyentuh, di mana ia berbicara tentang keberlanjutan mimpinya bermain sepak bola bersama teman-temannya, seraya menyebutkan bahwa kerja sama baru ini merupakan peluang untuk membangun masa depan yang berbeda bagi olahraga ini, yang memadukan inovasi dan kesenangan dalam bermain.

Pemain Prancis itu mengatakan bahwa yang menarik dirinya kepada "On" adalah kemungkinan untuk "membangun sesuatu yang benar-benar baru" dan menyumbangkan pengalaman serta visinya dalam pengembangan produk-produk sepak bola, seraya menegaskan keinginannya untuk mendorong batas-batas inovasi sekaligus mempertahankan sisi kemanusiaan dan kesenangan yang menjadi ciri khas olahraga ini.

Perusahaan itu memberikan peran sentral kepada Mbappe dalam pengembangan strateginya yang berkaitan dengan sepak bola, melalui kerja sama dengan tim-tim produk dan para atlet, serta keterlibatan dalam merancang dan menguji sepatu dan perlengkapan baru. Selain itu, pemain tersebut akan menyampaikan visi teknisnya yang bertumpu pada pengalamannya di level tertinggi dan statistik profesionalnya.

Pilihan Mbappe terhadap perusahaan "On" juga dipengaruhi oleh keberadaan rekan senegaranya, Thierry Henry, yang menjabat sebagai direktur sepak bola di perusahaan tersebut. Kedua belah pihak bekerja sama memanfaatkan pengalaman masing-masing untuk meluncurkan kehadiran perusahaan di pasar sepak bola, yang dimasukinya untuk pertama kali sejak didirikan di Pegunungan Alpen Swiss pada tahun 2010.

"On" berencana memanfaatkan teknologi LightSpray untuk mengembangkan sepatu sepak bola yang ringan dan presisi, dirancang agar pas dengan kaki seolah menjadi "kulit kedua", dalam rangka upayanya untuk merancang ulang perlengkapan olahraga ini dan memperkuat kehadirannya di kalangan pemain profesional.