Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Diterjemahkan oleh

Mbappe mengejutkan publik: "Membangun sesuatu yang benar-benar baru"

K. Mbappe
France
Real Madrid
LaLiga
Prancis
Spanyol

bersama legenda sepak bola Prancis

Kylian Mbappe, pemain Real Madrid dan timnas Prancis, mengumumkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan perusahaan perlengkapan olahraga asal Swiss "On", sehingga ia menjadi duta global bagi perusahaan tersebut, sekaligus pemasok teknis barunya menggantikan "Nike", yang telah menemaninya sejak tahun-tahun awal kariernya di dunia sepak bola.

Mbappe menegaskan langkah tersebut melalui akun-akunnya di media sosial, lewat sebuah pesan yang menyentuh, di mana ia berbicara tentang keberlanjutan mimpinya bermain sepak bola bersama teman-temannya, seraya menyebutkan bahwa kerja sama baru ini merupakan peluang untuk membangun masa depan yang berbeda bagi olahraga ini, yang memadukan inovasi dan kesenangan dalam bermain.

Pemain Prancis itu mengatakan bahwa yang menarik dirinya kepada "On" adalah kemungkinan untuk "membangun sesuatu yang benar-benar baru" dan menyumbangkan pengalaman serta visinya dalam pengembangan produk-produk sepak bola, seraya menegaskan keinginannya untuk mendorong batas-batas inovasi sekaligus mempertahankan sisi kemanusiaan dan kesenangan yang menjadi ciri khas olahraga ini.

Perusahaan itu memberikan peran sentral kepada Mbappe dalam pengembangan strateginya yang berkaitan dengan sepak bola, melalui kerja sama dengan tim-tim produk dan para atlet, serta keterlibatan dalam merancang dan menguji sepatu dan perlengkapan baru. Selain itu, pemain tersebut akan menyampaikan visi teknisnya yang bertumpu pada pengalamannya di level tertinggi dan statistik profesionalnya.

Pilihan Mbappe terhadap perusahaan "On" juga dipengaruhi oleh keberadaan rekan senegaranya, Thierry Henry, yang menjabat sebagai direktur sepak bola di perusahaan tersebut. Kedua belah pihak bekerja sama memanfaatkan pengalaman masing-masing untuk meluncurkan kehadiran perusahaan di pasar sepak bola, yang dimasukinya untuk pertama kali sejak didirikan di Pegunungan Alpen Swiss pada tahun 2010.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
UEFA Nations League A
Turkiye crest
Turkiye
TUR
France crest
France
FRA

"On" berencana memanfaatkan teknologi LightSpray untuk mengembangkan sepatu sepak bola yang ringan dan presisi, dirancang agar pas dengan kaki seolah menjadi "kulit kedua", dalam rangka upayanya untuk merancang ulang perlengkapan olahraga ini dan memperkuat kehadirannya di kalangan pemain profesional.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google