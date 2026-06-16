Mbappé: Kalau begini, aku akan bermain sampai usia 80 tahun!

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, menanggapi dengan caranya sendiri kritik yang diterimanya, baik saat membela Real Madrid maupun tim nasional Les Bleus.

Mbappé mengalami musim yang sulit bersama Real Madrid musim lalu, dan tidak berhasil meraih gelar apa pun meskipun mencatatkan rekor individu yang mengesankan, yang membuatnya menjadi sasaran banjir kritik.

Namun, ia tampil gemilang dan mencetak dua gol untuk memimpin timnas Prancis meraih kemenangan berharga atas Senegal dengan skor 3-1 pada Selasa malam ini, dalam laga pembuka tim tersebut di Piala Dunia 2026.

Mbappé, yang mencapai final pada dua edisi terakhir dan meraih gelar sekali, mencetak gol ke-14-nya di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor pemain Jerman Gerd Müller sebagai pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah turnamen tersebut. Di atasnya hanya ada pemain Brasil Ronaldo (15 gol) dan pemain Jerman Miroslav Klose (16 gol).

Dalam wawancara dengan saluran televisi Prancis“M6”, Mbappé mengatakan, “Saya rasa kami belum memulai turnamen ini dengan sempurna seperti yang kami harapkan sejauh ini, tetapi selalu baik untuk memulai turnamen apa pun dengan kemenangan. Hal ini memberi Anda ketenangan yang lebih besar, meskipun tidak ada ketenangan sejati di Piala Dunia.”

Ia menambahkan, “Kita telah melihat apa yang terjadi pada tim-tim lain; memulai dengan kemenangan bukanlah hal yang mudah. Semua tim menyadari bahwa Piala Dunia adalah turnamen yang luar biasa, dan semua orang ingin menang serta menampilkan citra yang membanggakan bagi negaranya.”

Bintang Real Madrid itu melanjutkan, “Pertandingan hari ini tidak mudah. Kami tahu bahwa kami bisa mencetak gol kapan saja, dan hal ini sangat membantu kami.”

Mengenai apakah ia memiliki motivasi untuk membalas dendam kepada mereka yang mengkritiknya, Mbappé berkomentar, “Tidak ada motivasi untuk membalas dendam. Jika saya mulai bermain hanya untuk membungkam semua orang yang mengkritik saya, saya akan terpaksa terus bermain hingga usia 80 tahun.”

Dia menjelaskan, “Saya bermain untuk meninggalkan jejak dalam sejarah negara saya, dan untuk membantu tim saya memenangkan Piala Dunia.”

Bintang Prancis itu menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Ini baru pertandingan pertama di babak penyisihan grup. Wajar jika orang-orang bereaksi berlebihan, baik dengan antusiasme maupun kritik. Adapun kami, kami harus selalu menjaga ketenangan dan fokus pada apa yang harus kami lakukan.”