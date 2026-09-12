Bintang Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, menanggapi tudingan bahwa dirinya egois, baik pada masanya bersama Paris Saint-Germain maupun setelah kepindahannya ke skuad Los Blancos.

Mbappe ditanya, dalam wawancaranya dengan surat kabar Prancis "L'Equipe", apakah seorang pencetak gol ulung selalu cenderung individualistis, dan ia menjawab: "Semua pemain itu egois, dari penjaga gawang hingga penyerang murni. Bukan hal yang tidak menghormati jika kita mengatakan bahwa kadang-kadang kita tidak terlalu peduli dengan sebagian posisi. Penyerang murni selalu menjadi sorotan, dan ia harus merebut perhatian, kadang memang pantas dan kadang tidak pantas."

Ia menambahkan: "Saya pernah mencetak gol dalam pertandingan yang di dalamnya ada pemain lain yang lebih baik dari saya, tetapi dalam sepakbola, mencetak gol adalah bagian yang tersulit dan paling bernilai, itulah sebabnya wajar jika kadang meraih kejayaan, dan kadang menghadapi sebaliknya."

Mengenai apakah kecintaannya pada sepakbola telah berubah, penyerang Prancis itu berkomentar: "Tidak, saya tahu bagaimana memisahkan antara permainan dan bisnis. Kecintaan pada permainan tidak akan pernah hilang, saya telah jatuh cinta pada permainan ini. Dan ketika saya pensiun dari sepakbola, saya akan terus menonton pertandingan dan pergi ke stadion, tetapi mungkin setelah itu saya tidak akan punya kaitan dengan dunia sepakbola. Dengan pengalaman, kamu belajar memisahkan berbagai hal dan tidak menyamaratakan, sebab menyamaratakan itu keliru. Permainan inilah yang menggerakkan begitu banyak orang, dan kita tidak boleh sekali-kali kehilangan hal itu, karena inilah inti dari pekerjaan kita."

Tentang perbedaan "ego" antara Paris Saint-Germain dan Real Madrid, Mbappe berkata: "Semua ruang ganti memiliki tipe orang seperti ini, bahkan yang tidak ada bintangnya. Pada tahun terakhir saya di Paris, terlepas dari diri saya sendiri, tidak ada bintang lain, Ousmane Dembele baru benar-benar menjadi bintang setelah itu. Orang-orang selalu mengaitkan antara ego dan bintang, padahal saya melihat pemain-pemain yang tidak diminta foto atau tanda tangan oleh siapa pun tetapi memiliki ego yang sangat besar. Banyak orang memiliki ego, bukan hanya pemain, tetapi juga orang-orang yang tidak kita lihat, yang bekerja di kantor-kantor."



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