Sebuah laporan menyoroti hubungan lini serang antara pemain Brasil Vinicius Junior dan pemain Prancis Kylian Mbappe, dua bintang Real Madrid, dengan menegaskan bahwa keduanya hingga saat ini belum mencapai tingkat keselarasan yang diharapkan meski sudah dua musim mereka berkumpul di klub kerajaan tersebut.

Surat kabar Marca menilai bahwa Vinicius dan Mbappe merupakan bintang terbesar Real Madrid sekaligus senjata serang paling menonjol dalam tim, namun kemitraan keduanya belum cukup berubah menjadi sumber ancaman kolektif, terlepas dari kemampuan individu luar biasa yang dimiliki masing-masing pemain.

"Marca" menunjukkan bahwa Real Madrid telah menjalani 125 pertandingan sejak Vinicius dan Mbappe pertama kali tampil bersama, yakni pada 14 Agustus 2024 dalam laga menghadapi Atalanta di Piala Super Eropa.

Kedua pemain tampil bersama dalam 89 pertandingan, di mana Real Madrid mencetak 192 gol, tetapi hanya 19 gol yang berasal dari kolaborasi langsung antara keduanya, dengan persentase mencapai 9,8%.

Melihat total gol Real Madrid sejak bergabungnya Mbappe, tim tersebut telah mencetak 269 gol, yang mencerminkan terbatasnya gol yang lahir dari kemitraan langsung antara kedua bintangnya.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Surat kabar itu menjelaskan bahwa hubungan antara kedua pemain jelas lebih condong menguntungkan Vinicius dalam hal menciptakan gol, sebab pemain Brasil itulah yang menjadi pihak yang memulai sebagian besar serangan yang diselesaikan Mbappe.

Dari total 15 kontribusi langsung yang dimulai dari Vinicius dan berakhir dengan gol Mbappe, 3 gol berasal dari tendangan penalti yang diperoleh sang winger Brasil.

Khusus pada musim lalu, jumlah gol yang dihasilkan dari kolaborasi langsung antara keduanya menurun menjadi 9 gol, dengan rincian 7 kontribusi dimulai dari Vinicius berbanding dua dari Mbappe.

Gambaran ini pun tidak membaik pada awal musim 2026-2027, menurut "Marca", di mana Vinicius dan Mbappe tidak berkontribusi langsung pada gol apa pun dalam pertandingan resmi pertama Real Madrid musim ini.

Kedua pemain tampil dengan level di bawah ekspektasi, terutama Vinicius yang kesulitan menghadapi organisasi pertahanan lawan, dan tidak mampu menunjukkan kemampuan individu serta aksi menggiring bola yang menjadi keunggulan utamanya.

Surat kabar itu menilai bahwa kemitraan ini merupakan salah satu pekerjaan rumah paling menonjol yang menanti Jose Mourinho, pelatih baru Real Madrid, untuk dikembangkan dan mengubah kemampuan individu Mbappe dan Vinicius menjadi kekuatan serang kolektif yang lebih efektif.

Setelah dua musim bermain berdampingan, tantangan yang dihadapi Jose Mourinho adalah menemukan formula yang membuat keduanya selaras sesuai harapan Real Madrid, alih-alih terus bergantung pada ancaman individu masing-masing.

Baca juga:

"Di bawah standar dan berpihak pada Los Blancos": Terungkap sosok wasit laga Real Madrid vs Sociedad