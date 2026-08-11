Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Deportivo La Coruna, Rabu besok, dalam rangka persiapan menyambut musim baru.
Pilihan Mourinho ditandai dengan absennya sejumlah pemain, yakni: Thibaut Courtois - Eder Militao - Raul Asencio - Ferland Mendy - Ibrahima Konate - Marc Cucurella - Aurelien Tchouameni - Thiago Pitarch - Jude Bellingham - Rodrygo Goes - Yan Diomande - Kylian Mbappe.
Berikut daftar pemain Real Madrid untuk laga melawan Deportivo La Coruna:
Penjaga gawang: Lunin - Sergio Mestre.
Bek: Huijsen - Trent - Carreras - Rudiger - Dumfries - Juan Martinez - Mario Rivas - Lamine.
Gelandang: Camavinga - Valverde - Arda Guler - Bernardo Silva - Sistero - Lacosta - Alexis Seria.
Penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Espi - Brahim Diaz - Yanez.