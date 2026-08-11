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imago-sport-1080810350.jpgBranislav Racko

Diterjemahkan oleh

Mbappe dan Diomande Jadi Absensi Utama Real Madrid Kontra Deportivo La Coruna

J. Mourinho
Y. Diomande
J. Bellingham
K. Mbappe
Vinicius Junior
Real Madrid
Deportivo de A Coruna
LaLiga
Portugal
Côte d’Ivoire
Inggris
Prancis
Brasil
Spanyol

Persiapan Baru

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Deportivo La Coruna, Rabu besok, dalam rangka persiapan menyambut musim baru.

Pilihan Mourinho ditandai dengan absennya sejumlah pemain, yakni: Thibaut Courtois - Eder Militao - Raul Asencio - Ferland Mendy - Ibrahima Konate - Marc Cucurella - Aurelien Tchouameni - Thiago Pitarch - Jude Bellingham - Rodrygo Goes - Yan Diomande - Kylian Mbappe.

Berikut daftar pemain Real Madrid untuk laga melawan Deportivo La Coruna:

Penjaga gawang: Lunin - Sergio Mestre.

Bek: Huijsen - Trent - Carreras - Rudiger - Dumfries - Juan Martinez - Mario Rivas - Lamine.

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Gelandang: Camavinga - Valverde - Arda Guler - Bernardo Silva - Sistero - Lacosta - Alexis Seria.

Penyerang: Vinicius Junior - Endrick - Espi - Brahim Diaz - Yanez.

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