Kylian Mbappé, kapten timnas Prancis, memuji salah satu rekan setimnya di Les Bleus, dengan menegaskan bahwa pemain tersebut adalah bintang masa kini dan masa depan yang memiliki gaya bermain elegan serta visi permainan yang luar biasa.

Pernyataan Mbappé tentang Michael Olise, pemain sayap Bayern Munich, disampaikan kepada surat kabar Prancis "L'Équipe" menjelang pertandingan pembuka timnas Prancis di Piala Dunia melawan Senegal.

Oulessi memasuki kompetisi Piala Dunia sebagai salah satu pemain terkemuka yang siap bertanding saat ini, setelah mantan bintang Crystal Palace itu mencatatkan musim yang luar biasa bersama klubnya, dengan mencetak 22 gol dan menciptakan 31 assist dalam 52 pertandingan di semua kompetisi.

Total kontribusi gol Oulissi kini mencapai 60 gol, termasuk penampilannya bersama Les Bleus, setelah ia mencetak hat-trick dalam kemenangan Prancis 3-0 pada Senin lalu.

Mbappé berkomentar tentang sifat pendiam Oulissi: "Kami berdua berbahasa Prancis, dan dia menguasainya dengan baik. Namun, dia memiliki kepribadian yang membuat kalian, di media, tidak akan pernah tahu apakah bahasa Prancisnya membaik atau tidak karena dia tidak akan banyak bicara kepada kalian!"

Dia menambahkan: "Oulissi tidak suka berbicara kepada media, itulah sifatnya. Michael introvert, dia hemat kata-kata, dan kakinya yang berbicara untuknya."

Dia menyimpulkan: "Terimalah dia apa adanya, dia tidak akan pernah berubah. Selain menjadi pemain yang luar biasa, dia adalah orang yang hebat... Oulissi adalah pemain hari ini dan esok, dia memiliki keanggunan dan visi dalam gaya permainannya, dan saya sangat cocok dengannya."