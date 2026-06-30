Mbappé: Bertanding melawan Paraguay? Saat ini saya ingin menikmati pendingin ruangan

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, menegaskan bahwa "Les Bleus" sangat menyadari besarnya tanggung jawab yang diemban mereka di Piala Dunia 2026, setelah lolos ke babak 16 besar, sambil menekankan bahwa tim berhasil melewati awal yang sulit dan menampilkan performa yang baik selama pertandingan.

Mbappé mencetak dua gol yang membawa timnas Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 pada babak 32 besar pagi ini, Rabu, sehingga akan berhadapan dengan Paraguay pada babak 16 besar Minggu pagi mendatang.

Mbappé pun menambah jumlah golnya di Piala Dunia kali ini menjadi 6 gol, sehingga menyamai pencetak gol terbanyak Lionel Messi. Ia juga mencetak gol ke-18 sepanjang kariernya dan tetap berada di peringkat kedua di belakang bintang Argentina tersebut, yang memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 19 gol.

Dalam wawancara dengan saluran televisi Prancis M6 setelah pertandingan, Mbappé mengatakan, “Saya sangat menyadari untuk apa saya bermain, dan saya tahu di mana tempat saya serta apa yang harus saya berikan. Hal yang sama berlaku untuk tim nasional; semua pemain menyadari apa yang harus kami lakukan di sini.”

Ia menambahkan: “Bagi kami, turnamen baru telah dimulai dengan babak gugur. Awal kami memang sedikit sulit, tetapi kami perlahan-lahan masuk ke dalam ritme pertandingan, dan menciptakan banyak peluang yang seharusnya bisa kami manfaatkan dengan lebih baik.”

Kapten timnas Prancis itu juga berbicara mengenai dukungan yang diberikan pelatih Didier Deschamps, di tengah kondisi pribadi yang sulit yang dialaminya setelah kematian ibunya.

Ia berkata: “Inilah DNA dari tim ini. Kami semua bersatu, dan pelatih sedang menghadapi cobaan yang suatu hari nanti akan dialami oleh semua orang, yaitu momen yang sangat menyakitkan. Ia tidak akan pernah sendirian, dan kami akan berdiri di sisinya serta memberikan dukungan penuh kepadanya.”

Mengenai pertandingan yang akan datang melawan Paraguay di babak berikutnya, Mbappé menjelaskan bahwa ia tidak memikirkan lawan saat ini, sementara ia menyinggung soal cuaca yang panas akibat suhu yang meningkat.

Ia menjelaskan: “Yang ada di pikiran saya saat ini hanyalah kembali ke ruang ganti dan menikmati pendingin udara. Namun, Paraguay telah membuktikan diri sebagai tim yang patut dihormati setelah mengalahkan Jerman, dan kami akan bertanding untuk meraih kemenangan.”