Mbappe atau Bellingham? Terungkap sosok pemain terbaik bulan ini di Real Madrid

Real Madrid mengumumkan, pada Kamis malam ini, pemenang penghargaan pemain terbaik tim untuk bulan Agustus, setelah awal yang kuat pada musim baru di La Liga Spanyol.

Bintang asal Prancis, Kylian Mbappe, memenangi persaingan tersebut dengan mengungguli pemain-pemain lain di tim, terutama pemain Inggris Jude Bellingham, sehingga meraih penghargaan bulanan pertamanya bersama "Los Merengues" pada musim ini.

Penobatan Mbappe datang setelah dia mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan pertama yang dilakoni Real Madrid di La Liga Spanyol, bermain penuh selama 270 menit, serta melepaskan 18 tembakan ke gawang lawan, di samping menuntaskan 111 umpan kepada rekan-rekannya.

Meski gagal meraih penghargaan tersebut, Jude Bellingham juga tampil dengan awal yang kuat bersama Real Madrid di "La Liga", karena dia tampil dalam 3 pertandingan, mencetak dua gol dan menciptakan dua assist selama 245 menit, sehingga berkontribusi pada 4 gol dalam tiga pekan pertama musim ini.

Real Madrid bersiap menghadapi Real Betis, Jumat malam, dalam laga pekan keempat La Liga Spanyol.

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Tim Kerajaan menempati peringkat kedua di klasemen "La Liga" dengan 9 poin dari tiga pertandingan pertama, sementara mereka memasuki laga ini di tengah sejumlah absennya pemain.