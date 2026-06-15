Mbappé absen dalam konferensi pers jelang laga melawan Senegal... Apa alasannya?

Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, tidak akan hadir dalam konferensi pers prapertandingan Les Bleus melawan Senegal, yang akan menjadi laga pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 besok, Selasa, dengan menghadapi Senegal.

Didier Deschamps semula dijadwalkan menghadiri konferensi pers prapertandingan, didampingi kaptennya Kylian Mbappé seperti biasa, namun N'Golo Kanté akan hadir di Stadion MetLife, menurut laporan surat kabar "L'Équipe".

Jelas bahwa ini bukan soal waktu, melainkan lebih soal kenyamanan, karena stadion tersebut jauh dari pusat latihan timnas Prancis, sehingga memaksa pelatih dan pemainnya menghabiskan waktu berjam-jam di dalam mobil.

Oleh karena itu, untuk menghindari Mbappé dari kesulitan ini, Federasi Sepak Bola Prancis memilih pemain lain, yaitu N'Golo Kanté, yang diperkirakan tidak akan menjadi starter saat melawan Senegal pada Selasa malam.