Max Eberl mengungkap: Bayern Munchen mengajukan tawaran khusus kepada Michael Olise selama Piala Dunia

"Berkali-kali" dia mengaku telah berhubungan dengan Olise selama Piala Dunia, ungkap Eberl dalam sesi media pada Rabu, dan langsung menceritakan dua episode konkret. "Dia mengirimi saya sebuah foto yang bagus bersama Manu Kone, yang saat itu saya boyong ke Gladbach, di mana mereka berdua berdiri berangkulan di ruang ganti," tutur Eberl. Olise dan Kone (kini bermain untuk AS Roma) mencapai semifinal Piala Dunia bersama Prancis, tetapi gagal di sana setelah dikalahkan juara dunia Spanyol.





Sementara itu, Eberl disebut telah menawarkan pergantian nomor punggung kepada Olise: "Kami bertanya kepadanya apakah dia ingin nomor 11, seperti di Piala Dunia. Lalu dia berkata: Tidak, dia ingin tetap mempertahankan nomor 17."

Di tim nasional Prancis, Olise saat ini mengenakan nomor 11, sedangkan di Bayern Munich nomor itu pada musim lalu menjadi milik pemain pinjaman Nicolas Jackson. Setelah kepergian Jackson dan penolakan Olise, nomor 11 diberikan kepada rekrutan baru Nathaniel Brown, yang diperkenalkan secara resmi pada Rabu.

Eberl lelah dengan rumor Olise: "Sekarang saya lega"

Saat Olise dan Eberl saling bertukar kabar soal Manu Kone dan nomor punggung, dunia sepak bola membahas kemungkinan kepindahan pemain luar biasa berusia 24 tahun itu dari Bayern Munich ke Real Madrid. Terlepas dari sejumlah bantahan dari kedua klub, rumor terus bergulir liar.

"Itu bisa dimengerti, karena ada Piala Dunia dan Bayern Munich serta Real Madrid adalah dua dari klub terbesar di dunia. Itu menghasilkan klik," kata Eberl. "Pada satu titik, itu menjadi melelahkan ketika hal ini terus didorong lagi dan lagi. Padahal baik Real Madrid maupun kami sudah menegaskan bahwa sama sekali tidak ada benarnya. Sekarang saya lega karena topik ini semoga hampir selesai." Setidaknya, rencana Real untuk merekrut Yan Diomande dari RB Leipzig seharusnya mengakhiri rumor tersebut.

Olise saat ini sedang menjalani liburan Piala Dunia yang diperpanjang dan akan bergabung dalam latihan tim setelah tur Asia (1 sampai 8 Agustus).