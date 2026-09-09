Kabar luar biasa untuk Mauro Júnior: kapten PSV berusia 27 tahun itu untuk pertama kalinya dipanggil ke tim nasional Brasil dan mendapat kesempatan dari pelatih Carlo Ancelotti untuk menjalani debutnya bersama Selecao. Brasil akan memainkan tiga laga uji coba melawan Australia dan India pada akhir September dan awal Oktober.

Mauro sebelumnya sudah 24 kali bermain untuk berbagai tim kelompok umur Brasil, tetapi undangan ke Selecao senior sejauh ini belum pernah datang. Pada usia 27 tahun, penghargaan itu akhirnya datang juga untuk sang bek, yang sejak kedatangannya ke Eindhoven pada 2017 kini telah memainkan 206 pertandingan resmi untuk tim utama PSV.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemain Brasil itu beberapa kali tampak berada di ambang pintu keluar di PSV, tetapi pada akhirnya selalu bertahan di Eindhoven. Musim ini, Mauro juga mengenakan ban kapten karena cedera yang dialami Jerdy Schouten, dan kini panggilan perdana untuk membela negaranya pun menyusul.

Terpilihnya Mauro sejalan dengan gebrakan pembaruan besar yang dilakukan Ancelotti setelah Piala Dunia. Hanya sembilan pemain yang benar-benar tampil di putaran final dunia itu yang kembali dipilih, dan Mauro termasuk di antara delapan pemain dalam skuad baru yang masih menantikan debutnya bersama Selecao. Brasil akan menghadapi Australia pada 25 dan 29 September, lalu bertemu India pada 3 Oktober.

Kiper: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba), dan Otávio (Cruzeiro).

Bek: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City), dan Wesley (AS Roma).

Gelandang: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus), dan Gabriel Bontempo (Santos).

Penyerang: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo), dan Vinícius Júnior (Real Madrid).