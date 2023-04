Masukan Presenter TV Kondang Bantu Bos Chelsea Tunjuk Frank Lampard

Corden yang diminta masukannya merupakan fan West Ham United, serta berteman dengan Boehly dan Redknapp.

Lampard menjadi karteker hingga akhir musim

Boehly sudah lama berteman dengan Corden

Corden juga bekerja bersama sepupu Lampard

APA YANG TERJADI? Penunjukkan Frank Lampard sebagai karteker manajer Chelsea hingga akhir musim mengejutkan banyak orang, mengingat dirinya dipecat Everton beberapa bulan sebelumnya. Kejutan makin bertambah setelah pemilik The Blues Todd Boehly disebut meminta pendapat presenter TV terkenal di Amerika Serikat, James Corden, terlebih dahulu mengenai kelayakan Lampard menangani klub yang bermarkas di Stamford Bridge tersebut.

GAMBARAN BESAR: Laman The Sun mewartakan, Corden merupakan fan West Ham United yang berteman dengan Boehly. Selebritas berusia 44 tahun asal Inggris ini memberikan masukan kepada Boehly bila Lampard merupakan sosok yang ideal untuk menggantikan Graham Potter yang sudah dipecat guna menangani Chelsea sementara waktu sampai manajemen klub mendapatkan manajer permanen. Saat Boehly meminta masukan mengenai kelayakan Lampard, Corden menganggukkan kepalanya.

LEBIH JAUH: Bukan itu saja. Corden juga bekerja di program Sky A League Of They Own di mana sepupu Lampard, Jamie Redknapp, menjadi kapten tim. Hal ini memungkinkan Corden untuk berteman akrab dengan Lampard. Pertemanan ini tampaknya menguntungkan Boehly.

SELANJUTNYA BUAT CHELSEA: Debut Lampard sebagai manajer Chelsea sangat menyesakkan, karena The Blues dipaksa menelan kekalahan 1-0 dari Wolverhampton Wanderers. Chelsea selanjutnya akan menjalani laga tidak mudah, mengingat mereka bakal menghadapi tim lebih kuat, Real Madrid pada leg pertama Liga Champions, Kamis (13/4) dini hari WIB.