Kapan Turun Gunung Lagi, Massimiliano Allegri? Pintu Real Madrid, Arsenal & Spurs Terbuka

Pelatih yang sudah dikenal di seluruh Eropa itu kini sedang menganggur dan dikaitkan dengan klub elite Eropa.

Massimiliano Allegri - yang terakhir kali menukangi Juventus dari tahun 2014 hingga 2019 - kini tengah berstatus tanpa klub dan dirumorkan sedang didekati oleh berbagai klub elite Eropa.

Pelatih yang sudah menganggur selama dua tahun itu menjadi topik pembicaraan hangat belakangan ini, dengan Real Madrid, Arsenal dan Tottenham Hotspur menjadi yang santer diberitakan bisa menjadi pelabuhan berikutnya bagi pria Italiat tersebut.

Tak heran jika dia dibicarakan untuk menjadi bos di tim-tim tersebut, mengingat kualitas dan sentuhan magisnya dalam mengelola sebuah tim, salah satunya di musim 2010/11 saat menjadi manajer di AC Milan, di mana dia berhasil membawa klubnya meraih gelar Scudetto pertama untuk Rossoneri sejak musim 2003/04.

Klub mana yang cocok untuk Allegri?

Dengan Madrid, Arsenal dan Spurs dilaporkan ingin mengganti kursi kepelatihan mereka, nama Allegri mencuat menjadi salah satu yang diperhitungkan.

Di Juve, klub yang terakhir kali dia latih, Allegri berhasil menyabet 11 gelar domestik, dengan lima gelar Serie A, empat juara Coppa Italia dan dua sisanya diraih di Supercoppa Italia.

Namun, setelah istirahat selama dua tahun, tentu saja pria berusia 53 tahun itu harus mempersiapkan dirinya lebih awal untuk terbiasa kembali dengan suasana ruang ganti yang sudah lama tidak dia rasakan.

Kemungkinan Allegri hijrah ke Madrid

Fabrizio Romano dalam acara The Here We Go Podcast mengatakan tentang masa depan Zinedine Zidane di Santiago Bernabeu, menyusul adanya laporan bahwa sang manajer sudah tidak betah lagi berada di ruang ganti klub karena dia terus ditekan oleh hal-hal yang diluar kemampuan dan wewenangnya.

"Real Madrid sedang mempersiapkan nama-nama untuk manajer baru. Mereka memiliki tiga nama yang akan didiskusikan, dan saya yakin salah satu dari ketiga nama tersebut adalah Massimilano Allegri - mantan manajer Juventus dan AC Milan."

"Dia melakukan pekerjaan hebat di Italia, memenangkan banyak Scudetto. Dia selalu menjadi manajer hebat - dua kali menjadi finalis Liga Champions bersama Juventus, satu melawan Barcelona dan satu lagi melawan Real Madrid."

"Jadi, dia kini memiliki kesempatan untuk kembali melatih, termasuk di Inggirs, tapi dia menunggu sesuatu yang menarik untuk masa depannya, dan sekarang Real Madrid bisa menjadi peluang."

"Seperti yang saya katakan, ini belum pasti, tapi dia menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan Real Madrid."

Selain nama Allegri, legenda Los Blancos Raul Gonzalez yang sukses bersama Castilla juga dilaporkan masuk ke dalam daftar.

Akankah Allegri ke Spurs?

The Lilywhites - yang memecat Jose Mourinho dan digantikan oleh pelatih muda sementara Ryan Mason, April lalu - tentu saja menginginkan kehadiran pelatih yang benar-benar berpengalaman.

Terbukti setelah pemecatan Mou, Mason dinilai masih belum mampu menukangi klub sebesar Spurs, dengan enam kali pertandingan awal berakhir dengan tiga kemenangan dan tiga kekalahan, termasuk gagal membawa timnya menjuarai Piala FA setelah dikalahkan Manchester City di final dengan skor 1-0 serta tidak bisa membawa The Lilywhites finis di zona Liga Champions.

Allegri diberitakan oleh beberapa media Inggris sedang disandingkan dengan nama-nama besar lainnya untuk menjadi pengganti Mason musim depan seperti Rafael Benitez dan Ralf Rangnick.

Selain itu, Allegri juga sudah mengikuti kursus bahasa Inggris pada tahun lalu, yang membuatnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pemain dan stafnya jika memilih untuk pergi ke London.

Bagaimana dengan Arsenal?

Kekalahan dari Villarreal di semi-final Liga Europa serta hanya mampu menempatkan Arsenal di peringkat ke sembilan klasemen Liga Primer, membuat masa depan Mkel Arteta di Emirates Stadium terancam.

Pelatih asal Spanyol tersebut pasti akan tertekan jika Meriam London tak mencapai kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 25 tahun.

Jika memang Arteta didepak, bukan tidak mungkin nama Allegri masuk ke dalam radar untuk menjadi bos di The Gunners, dengan saingan berat lainnya seperti Brendan Rodgers, Rafael Benitez dan Patrick Vieira, yang juga digadang-gadang akan hijrah ke London.

Pelatih berkelas dengan pengalaman luar biasa yang ada di dalam diri Allegri diyakini bisa menjadi yang dibutuhkan Arsenal untuk mengarungi musim depan.

Berita tentang cerita Allegri berikutnya pasti ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola, khususnya klub-klub elite yang disebutkan di atas.

Akan sangat menarik jika Allegri, yang memiliki ciri khas dengan gaya bermain sepak bola Italia yang terkenal keras, untuk memilih salah satu klub tersebut karena perbedaan budaya dan cara bermain.

Itu bisa saja menjadi dobrakan yang luar biasa bagi tim yang akan menjadi destinasi berikutnya bagi Allegri.