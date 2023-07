Lawan Jadi Kawan! Mason Mount Terima Pesan Kocak Dari Bruno Fernandes Usai Resmi Gabung Manchester United

Mason Mount menerima pesan selamat datang yang lucu dari bintang Manchester United, Bruno Fernandes usai pindah dari Chelsea senilai £60 juta.

Mount resmi jadi pemain anyar Man Utd

Menerima tawaran kontrak lima tahun

Fernandes menyambutnya dengan pesan kocak

APA YANG TERJADI? Setan Merah resmi merekrut pemain internasional Inggris dengan kontrak lima tahun yang akan membuatnya tetap di Old Trafford hingga 2028 - dengan opsi satu tahun tambahan setelah mereka setuju untuk membayar £60 juta ke The Blues. Fernandes tidak butuh waktu lama untuk menyambut pasangan barunya di lini tengah dan melakukannya dengan memposting dua foto duel sebelumnya dengan Mount saat United bermain imbang 1-1 dengan Chelsea di Old Trafford menjelang akhir musim 2021/22. Pada foto pertama, Fernandes terlihat bersitegang dengan Mount, sementara pada foto kedua ia menarik baju sang gelandang saat ia mencoba meronta dan menjauh.

@brunofernandes Instagram

DUO VITAL: Kemitraan antara Mount dan Fernandes akan menjadi kunci musim depan bagi United saat Setan Merah berusaha memantapkan diri sebagai penantang gelar di bawah bimbingan Erik ten Hag. Mount diyakinkan oleh visi Ten Hag untuknya di Old Trafford yang membuatnya menandatangani kontrak dengan United meski pun Chelsea berulang kali mencoba untuk memperpanjang kontraknya setelah 2024.

APA SELANJUTNYA? Mount akan terbang ke Amerika Serikat pada bulan Juli bersama dengan skuad Manchester United lainnya untuk menjalani pramusim, dan dapat melakukan debut kompetitifnya untuk klub dalam pertandingan pembuka Liga Primer 2023/24 melawan Wolves pada 14 Agustus.